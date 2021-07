Ita : Le PSG revient dans le dossier Koulibaly

Dans : PSG.

Annoncé plusieurs fois proche du Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly est toujours à Naples. Mais le club de la capitale n'a pas tourné au défenseur international sénégalais.

Depuis deux ans, le nom de Koulibaly a été associé au Paris Saint-Germain, les rumeurs ayant même décuplé lorsque Le Parisien avait révélé en février 2020 que le défenseur central du Napoli s’était acheté un énorme appartement dans la capitale. Mais si le joueur sénégalais a investi à Paris, il n’a pas signé malgré l’intérêt de Leonardo, Aurelio de Laurentiis ayant été énormément gourmand pour céder son joueur. Le dossier semblait totalement refermé du côté du PSG, et encore plus depuis Mauricio Pochettino a vu Sergio Ramos débarquer dans son effectif. Avec en plus Marquinhos et Presnel Kimpembe, le vice-champion de France paraît désormais bien armé à ce poste. Mais selon FootMercato, le club français est loin d’avoir lâché Koulibaly.

Le média spécialisé explique que Leonardo a toujours conservé le contact avec les représentants du joueur napolitain dont la valeur a dégringolé. Alors que l’an dernier, on évoquait une somme de 80 millions d’euros pour Kalidou Koulibaly, Naples serait désormais prêt à la céder pour moitié moins, et cela alors que le défenseur central sénégalais a encore deux ans de contrat avec le club italien. Des échanges récents auraient eu lieu entre les le PSG et les agents de Koulibaly, qui étaient la semaine passée dans la capitale, même si pour l’instant ce n’est pas allé plus loin, l’idée étant que Pochettino pourrait opter pour une défense à trois. Leonardo garde donc ce dossier sous le coude, au cas où le coache argentin du Paris SG faisait un changement tactique dans ce sens.