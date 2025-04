Indice UEFA ‍: Le PSG met la France dans le Big 4 ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG hisse haut les couleurs de la France en demi-finale de la Ligue des Champions, laissant même un des membres du Big4 sur le carreau pour la fin de la compétition.

De nouveau présent en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG prend ses habitudes à ce niveau de la compétition. C’est en effet la deuxième fois de rang que Luis Enrique emmène ses troupes à ce niveau. Il s’agira désormais de faire mieux que l’échec assez inexpliqué face au Borussia Dortmund, où Paris avait coulé sans vraiment réagir sur les deux matchs, laissant les Allemands se diriger tranquillement vers la finale avec une victoire 1-0 à chacun des deux matchs. Néanmoins, le simple fait d’être un invité régulier du dernier carré montre aussi les progrès réalisés par le champion de France, qui permet aussi à la Ligue 1 de rayonner.

La France a l'Allemagne dans le viseur

Dans un post sur les réseaux sociaux, l’UEFA fait en effet remarquer que les quatre meilleurs championnats ne sont pas représentés en demi-finale. Si Barcelone est là pour l’Espagne, Arsenal sauve l’Angleterre et l’Inter Milan représente l’Italie, l’Allemagne n’a aucun qualifié. C’est le PSG qui prend donc cette place importante pour le prestige et aussi les points UEFA, où la France peut rêver de se rapprocher de l’Allemagne dans les mois à venir. En tout cas, avec cette belle saison européenne, les clubs français démontrent que, malgré les difficultés économiques de la Ligue 1 et le nouveau fiasco à venir des droits TV, il faut compter sur les clubs de l’hexagone sur le plan européen.