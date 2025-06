Ilya Zabarnyi au PSG, tout s’accélère

Les négociations avec Bournemouth sont lentes et difficiles mais le PSG n’a pas abandonné l’idée de recruter Illya Zabarnyi avant la fin de la Coupe du monde des clubs pour renforcer son effectif aux Etats-Unis.

Désireux de renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique dans le secteur défensif, le Paris Saint-Germain a fait de Illya Zabarnyi sa priorité. Le défenseur ukrainien de 22 ans fait l’objet de discussions intenses depuis plusieurs jours entre le PSG et Bournemouth, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Il faut dire que le club anglais est très gourmand, réclamant près de 70 millions d’euros pour le joueur né à Kiev. Une somme sur laquelle le PSG n’est pas vraiment en accord, le club parisien ayant valorisé le joueur plutôt aux alentours de 50 millions d’euros, même si Luis Campos est prêt à faire un effort.

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain had new contacts today for Ilya Zabarny deal as negotiations advance for the defender.



Zabarny wants the move and club to club talks with Bournemouth continue on key details with PSG pushing to make it happen. pic.twitter.com/abFLsIUCXt