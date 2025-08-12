Illia Zabarnyi signe officiellement au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a confirmé sur son site officiel la signature d’Illia Zabarnyi, lequel s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en provenance de Bournemouth.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club » écrit le club parisien. « Nous sommes heureux de poursuivre le renforcement de notre collectif avec la signature d’Illia Zabarnyi. Illia est un joueur international de talent et un grand professionnel – il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons sur le long terme au Paris Saint-Germain » s’est de son côté félicité Nasser Al-Khelaïfi, lequel est intervenu dans les négociations afin de débloquer le transfert de l’international ukrainien pour un montant proche de 70 millions d’euros.