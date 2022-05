Il passe de 0 euros à 60 millions, le PSG pleure

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Présent au Parc des Princes en février dernier, la pépite Endrick est dans le viseur de tous les grands clubs européens ou presque. Y compris le Paris Saint-Germain. Problème, le crack brésilien devrait bientôt faire l'objet d'une clause libératoire à 60 millions d'euros. De quoi refroidir tout le monde ?

Il est, pour certains, le futur crack du football mondial. Endrick, 15 ans, éclabousse déjà son pays, le Brésil, de son talent. En début d'année, lors de la Copinha, équivalent de la Coupe Gambardella en France, il a inscrit 6 buts en... 7 matches. Le 21 juillet prochain, soit dans un peu plus de deux mois, l'attaquant au mètre 75 aura 16 ans et donc l'âge légal pour passer professionnel. Ce qu'il ne manquera pas de faire avec son club de Palmeiras. Un accord sur un bail de trois saisons aurait d'ores et déjà été conclu. Ce qui pourrait compliquer son arrivée au PSG, et en Europe plus généralement, dans la foulée.

Un nouveau match PSG - Real Madrid pour Endrick ?

Excl. Brazilian top talent Endrick [born in 2006] has reached an agreement with Palmeiras to sign first professional contract. Deal agreed until July 2025. ⭐️🇧🇷 #transfers



Important detail: contract will include release clause for €60m. Huge one as European top clubs want him. pic.twitter.com/aMrtj943WZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022

Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le contrat bientôt paraphé par Endrick comprendra une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Qui osera mettre une telle somme d'argent sur un joueur aussi jeune, aussi talentueux soit-il ? Le PSG, qui a invité Endrick au Parc des Princes en février, apprécie beaucoup l'attaquant brésilien. Le Real Madrid aussi.

Quand on sait que les idoles du joueur se nomment Cristiano Ronaldo, ancien Merengue et Kylian Mbappé, en partance pour le Real, et que son agent est le même que celui du Madrilène Vinicius, on se dit que Paris pourrait encore se faire doubler. En parallèle, les cadors anglais comme Liverpool, les deux clubs de Manchester, ou encore les Allemands du Bayern Munich, suivent Endrick de près. Qui aura le dernier mot ? Une chose est certaine, avec cette clause libératoire, il faudra payer pour espérer recruter l'international U17 auriverde.