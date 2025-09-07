« ‍Il n’y a aucune haine ‍», le PSG et Galtier n’ont rien à craindre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir, l'équipe de France recevra l'Islande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Hugo Ekitike pourrait jouer quelques minutes sur la pelouse du Parc des Princes.

S'il y a bien un joueur qui a progressé ces derniers mois, c'est Hugo Ekitike. Le nouvel attaquant de Liverpool a même eu la joie de disputer ses premières minutes avec l'équipe de France vendredi soir contre l'Ukraine. L'ancien du PSG compte bien continuer d'avancer et ne veut pas avoir de regrets ou d'amertume. Car dans le passé, son expérience à Paris ne s'était pas vraiment bien passée. Hugo Ekitike attendait d'avoir du temps de jeu sous Christophe Galtier, barré par la concurrence de Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Une expérience qu'il juge bénéfique. D'ailleurs, Ekitike a hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes face à l'Islande.

Ekitike n'a pas la haine envers le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @hekitike

Lors d'un échange avec Téléfoot, l'attaquant de Liverpool a notamment indiqué concernant son passage au PSG : « Non, ce n'est pas une revanche. C'est le football qui parle, je me suis accroché, j'ai cru en moi. Mais parler de revanche non, il n'y aucune haine envers ce qu'il s'est passé avec Christophe Galtier ou au Paris Saint-Germain. Ça a été un apprentissage. Je n'ai aucun regret. J'ai vraiment progressé en temps que joueur et en tant qu'humain au Paris Saint-Germain ». Bon joueur quand on connait le sort que Paris lui a réservé. Mais depuis son départ à Francfort, Ekitike s'est donné les moyens de répondre aux critiques à son sujet. Que ce soit avec Liverpool ou l'équipe de France, il veut apporter sa pierre à l'édifice. Et il veut le faire dans l'humilité, conscient que tout peut aller vite dans le monde du football.