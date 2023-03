Il met le PSG au défi de virer Neymar

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Neymar souhaite terminer sa carrière à Paris, ce qui n’arrange absolument pas Luis Campos. Paris est-il capable de réellement le mettre à la porte ?

L’été dernier, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain avait fait du départ de Neymar un objectif lors du mercato. Comme souvent depuis son arrivée dans la capitale française, Luis Campos a échoué. Et pour cause, Neymar a catégoriquement refusé de quitter le PSG, où il jouit d’un salaire colossal qu’il ne retrouvera sans doute pas ailleurs d’ici la fin de sa carrière, en tout cas pas en Europe. Épanoui dans sa vie personnelle à Paris, le Brésilien n’a aucunement l’intention de faire ses valises malgré des intérêts exotiques mais également en Premier League, où les richissimes clubs de Newcastle et de Chelsea songent à lui. Pour Daniel Riolo, il est clair et net qu’un départ de Neymar est indispensable dans la reconstruction du Paris SG.

Le PSG doit payer pour virer Neymar

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a fait savoir que selon lui, le Paris Saint-Germain devait se résigner à signer un gros chèque à Neymar afin de le convaincre de résilier son contrat en faveur du club parisien. C’est aux yeux de l’éditorialiste le seul moyen de se séparer d’un tel joueur au contrat si long. « Il faut dire la vérité, il n’y a pas grand-monde qui veut de ce joueur, à part pour le côté prestige et encore, il n’y a plus beaucoup de prestige à avoir Neymar. Qu’il reste au PSG… après tout, il a un contrat, il va vouloir l’honorer. C’est là que l’on va voir si Paris est solide et capable de lui signer un chèque et de lui dire de partir » a lancé Daniel Riolo, pour qui un départ de Neymar est absolument indispensable à la reconstruction du PSG, qui doit plus que jamais imbriquer son projet sportif autour de Kylian Mbappé.

S'il reste, Neymar doit devenir remplaçant au PSG

Dans le cas où le Paris Saint-Germain ne parviendrait pas à se séparer de Neymar, alors il faudra que Christophe Galtier ait le cran de faire du Brésilien un remplaçant au PSG. Car pour Daniel Riolo, impossible pour le PSG de compter sur le long terme sur un joueur comme Neymar, dont les blessures à répétition ont fait de lui un joueur tout sauf fiable au fil des années. « Sinon carrément, s’il reste, il doit devenir un homme qui va sur le banc car au vu de son état physique et de ses blessures à répétition, Neymar ne peut pas être un joueur sur lequel tu bâtis un projet sportif. Même s’il revient et qu’il est bon pendant deux mois comme cette année en début de saison, tu ne peux pas construire car si tu travailles ton équipe avec lui, tu vas être planté à un moment car un jour ou l’autre il va se blesser » a évoqué le journaliste de RMC, plus que jamais favorable à un départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone. Un départ qui, s’il se confirme, pourrait s’ajouter à celui de Lionel Messi cet été puisque de son côté, La Pulga sera libre en juin.