Il brille au PSG, la Ligue 1 se l'arrache

Mis à l’essai par le PSG avec son équipe U23 depuis trois matchs, Khalil Ayari a convaincu le staff parisien. Mais plusieurs clubs de Ligue 1 sont également chauds pour s’offrir l’ailier du Stade Tunisien.

Ailier droit marocain de 20 ans, Khalil Ayari défend les couleurs du Paris Saint-Germain depuis trois matchs. Aligné face à Nice, Le Havre et le Stade Rennais avec les U23 du club parisien, il est encore son contrat avec le Stade Tunisien. Mais son essai avec le PSG a été concluant, le joueur ayant même tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui s’est déplacé pour le voir à l’oeuvre lors du dernier match qu’il a disputé avec le Paris Saint-Germain. L’objectif du club parisien est à présent de le recruter en provenance du Stade Tunisien avec un plan bien précis en tête selon Foot Mercato, celui de l’intégrer aux U23 du club Bleu et Rouge dans un premier temps avant de le faire monter au fil du temps avec les professionnels.

Ayari a le choix entre le PSG, Nice ou Rennes

🔴🔵 Luis Campos a mis le jeune Khalil Ayari 🇹🇳, jeune international tunisien de 20 ans, à l'essai avec le groupe Espoirs du PSG.



Mais dans ce dossier, la concurrence est très présente notamment en Ligue 1. Strasbourg et Brest se sont renseignés, sans pour autant représenter des pistes chaudes pour Khalil Ayari. Au contraire, Nice et le Stade Rennais sont très intéressés et pourraient être de vrais concurrents pour le PSG. Car au contraire de Paris, le club azuréen et le pensionnaire du Roazhon Park souhaitent faire venir l’ailier marocain pour l’intégrer à leur groupe professionnel immédiatement. Il en va de même pour le FC Bâle, Sion et un club portugais de haut niveau dont l’identité n’a pas filtré. Le Paris SG va donc devoir se montrer convaincant en proposant à Khalil Ayari un projet sportif sur le long terme susceptible de lui faire choisir la capitale française plutôt qu’un autre club de Ligue 1. L’avenir du joueur devrait en tout cas se décider dans les jours à venir alors que son prix ne dépassera pas un million d’euros selon le média spécialisé.