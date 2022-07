Idrissa Gueye et le PSG, vire-moi si tu peux !

Dans : PSG.

En passe de recruter Renato Sanches, le PSG espère dégraisser son effectif. Wijnaldum ou encore Gueye sont annoncés sur le départ.

L’international néerlandais n’a pas été convié au stage du Paris Saint-Germain au Japon et pour lui, un départ semble inévitable. La situation d’Idrissa Gueye est moins catégorique. Le Sénégalais a fait le voyage avec le groupe parisien, mais le club de la capitale espère bel et bien le vendre. Désireux de réduire sa masse salariale, le PSG veut également offrir à Christophe Galtier un effectif moins riche quantitativement et par conséquent plus simple à gérer. Un départ de Gueye serait donc bien vu par le Paris Saint-Germain, qui guettait avec attention les négociations entre l’ex-milieu de terrain du LOSC et Galatasaray. Mais tandis que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi espéraient un départ du joueur en Turquie, il n’en sera rien selon L’Equipe.

Gueye refuse de quitter le PSG pour Galatasaray

Le quotidien national dévoile qu’Idrissa Gueye, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, a repoussé les approches de Galatasaray. Le club turc a pris la température auprès de l’entourage du joueur et espérait convaincre ce dernier avec une offre salariale alléchante et un contrat de plus de trois ans. Malgré la proposition financière intéressante, Idrissa Gueye n’a pas donné suite. Et pour cause, le milieu de terrain du PSG n’est pas intéressé par le projet sportif et par la perspective de rejoindre un championnat mineur comme celui de Turquie. A l’instar de tous les joueurs de l’effectif, Idrissa Gueye a par ailleurs été auditionné par Luis Campos afin de faire le point sur son avenir. A l’occasion de ce rendez-vous individuel, l’ex-taulier d’Everton a clairement fait comprendre à sa direction qu’il resterait au PSG afin d’y honorer sa dernière année de contrat. A priori, Idrissa Gueye ne quittera donc pas les rangs parisiens cet été.