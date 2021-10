Icardi prend un coup de couteau en plein coeur signé Wanda Nara

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il va falloir s'y faire, la situation du couple composée de Mauro Icardi et Wanda Nara est en passe de devenir un feuilleton très régulier. Reste à savoir quand le PSG va siffler la fin puisque l'attaquant ne s'entraîne toujours pas ce lundi.

Il s’est passé en 48 heures autant de choses dans la vie du couple Icardi que dans une bonne série TV, et à priori quand il n’y en a plus, il y en a encore. Pour ceux qui découvriraient les aventures sentimentales de l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain et de Wanda Nara, sa femme et agent, tout a débuté samedi soir sur Instagram, le terrain de jeu du couple. Dans un message brutal, Madame Icardi a accusé une « salope » d’avoir brisé son couple, les regards se tournant aussitôt vers une actrice argentine soupçonnée d’avoir eu une relation adultère avec Mauro Icardi. Dimanche, Wanda Nara, qui est très populaire en Italie, a donc pris l’avion destination Milan afin de marquer sa rupture brutale avec le joueur parisien. Fin du premier épisode.

Last night, Mauro Icardi posted an Instagram Story from Milan that appeared to suggest a reconciliation with Wanda Nara - this morning, Wanda posts: "I prefer my hand without a ring on it." pic.twitter.com/VQOk9hdK8y — Get French Football News (@GFFN) October 18, 2021

Quelques heures plus tard, on apprenait qu’un Mauro Icardi déprimé avait été autorisé par le PSG de manquer l’entraînement à deux jours de la réception de Leipzig en Ligue des champions. Mais dans la soirée, le joueur argentin, recruté à l’Inter en 2019, réapparaissait à son tour à Milan, et en compagnie de Wanda Nara, deux photos sur les réseaux sociaux étaient là pour témoigner d’une grande proximité entre les époux Icardi, censés être séparés depuis quelques heures. On pensait donc que Mauro Icardi avait renversé la situation, grosse erreur et fin du deuxième épisode.

Mauro Icardi est à nouveau absent de l'entraînement PSG pour motif familial #francebleupsg @francebleuparis — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) October 18, 2021

Lundi matin, une nouvelle fois Mauro Icardi n’était pas présent à l’entraînement, pour un « motif familial », ce qui annonce un probable forfait du numéro 9 parisien pour le match de C1 contre les Allemands. Et il ne fallait pas attendre longtemps pour voir Wanda Nara répparaître sur Instagram. Dans une story, l’épouse et agent de Mauro Icardi affichait une photo de sa main avec une phrase qui en dit long : « Je préfère ma main sans alliance ». Une manière comme une autre de prouver qu'elle n'avait pas l'intention de passer l'éponge et que son mariage avait volé en éclats. Pas de quoi redonner le moral au joueur du Paris Saint-Germain. Fin du troisième épisode.