Icardi en Turquie ça brûle, le PSG va payer

Le départ de Mauro Icardi, dernier lofteur du PSG, est imminent puisque l’international argentin est proche d’un prêt à Galatasaray.

Après s’être séparé de Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer ou encore Ander Herrera, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler le départ de Mauro Icardi. En effet, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est tout proche de rejoindre Galatasaray. A en croire les informations du journaliste Damian Villagra, de TyC Sports, tout est réglé entre Mauro Icardi et les dirigeants de Galatasaray, qui espèrent finaliser la venue du joueur dans les prochaines heures. « Tout est réglé entre Galatasaray et les agents de l'attaquant. Mauro Icardi se trouve à Paris et il ne manque que la signature avant qu'il ne rejoigne son nouveau club » a expliqué le journaliste sur son compte Twitter. Autant dire que tous les feux sont au vert pour que Mauro Icardi rejoigne la Turquie dans les prochaines heures.

Accord total pour Icardi à Galatasaray

« Il s'agit d'un prêt avec option d'achat avec le même contrat qu'au PSG. Si tout est signé aujourd'hui, il sera en Turquie jeudi » a-t-il également détaillé sur son compte Twitter. De son côté, le journaliste Cesar Luis Merlo explique que le Paris Saint-Germain va être contraint de continuer à payer une partie du salaire de Mauro Icardi, ce qui va permettre au joueur de conserver ses émoluments très importants cette saison. Comme ce fut le cas pour se débarrasser de Draxler, Herrera ou encore Kurzawa, le PSG va donc être contraint de passer à la caisse pour vider son vestiaire. Dans le cas de Mauro Icardi, on ne sait pas encore quelle est la proportion du salaire à la charge du Paris Saint-Germain mais nul doute que cette information sera scrutée par les supporter parisiens, qui ne garderont pas un souvenir impérissable du passage de Mauro Icardi à Paris.