Icardi en feu, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Parti en prêt l'été dernier du côté de Galatasaray, Mauro Icardi retrouve des couleurs cette saison. Encore buteur ce dimanche en championnat turc contre Trabzonspor, l'Argentin pourrait bien rendre un gros service... au PSG.

Indésirable au PSG, Mauro Icardi avait été contraint de mettre les voiles l'été dernier. Les champions de France n'avaient pas réussi à le vendre mais ont trouvé preneur avec Galatasaray. Le club turc a misé sur l'Argentin en prêt. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le club stambouliote ne regrette pas son choix. En 13 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec Galatasaray depuis le début de la saison, l'ancien de l'Inter a planté 9 buts et délivré 6 passes décisives. De quoi donner envie à son club actuel de le conserver mais aussi au PSG de le vendre à un meilleur prix qu'espéré, lui qui sera en fin de contrat en juin 2024.

Icardi, bonne surprise pour le PSG

Mauro Icardi 🇦🇷 devient le premier joueur de Galatasaray à marquer en une saison contre :



Beşiktaş : ⚽️⚽️

Fenerbahçe : 🅰️⚽️

Trabzonspor 🅰️⚽️



3 derbys = 6 G/A 🤯



𝑼𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒐𝒚𝒂𝒃𝒍𝒆 ! 🤩 pic.twitter.com/iZxTij8jID — Galatasaray FR 🇫🇷 (@Gala_France) February 5, 2023

Car le PSG est surveillé de très près par les instances du fair-play financier et devra alléger sa masse salariale l'été prochain. En cas de départ à bon prix d'Icardi, c'est aussi son salaire qu'économiseraient les champions de France, lui qui touche plus de 7 millions d'euros par an. Une épine dans le pied en moins pour Paris, qui devrait voir revenir Leandro Paredes (Juve) et Julian Draxler (Benfica) de leur prêt respectif. Quid également de Keylor Navas, prêté à Nottingham Forest, mais aussi d'Abdou Diallo (Leipzig), Layvin Kurzawa (Fulham), Colin Dagba (Strasbourg) et Georginio Wijnaldum (AS Rome). Les chantiers seront très nombreux pour la direction du PSG avant de pouvoir rêver à des gros renforts. La belle forme d'Icardi, exception parmi les joueurs prêtés par Paris, est bonne à prendre. En plus de Galatasaray, qui est intéressé par la possibilité de le garder, l'Argentin est aussi suivi par Manchester United.