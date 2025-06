Ibrahima Konaté au PSG, ça devient explosif

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté a refusé la dernière offre des Reds. Un départ se profile pour l’international français et le PSG est plus que jamais à l’affût, tout comme le Real Madrid.

Bien décidé à renforcer sa défense cet été, le Paris Saint-Germain a fait d’Illia Zabarnyi sa priorité à ce poste. Un accord n’a pas encore été trouvé entre le club parisien et Bournemouth pour le transfert de l’international ukrainien, mais les discussions se poursuivent et pourraient aboutir à un deal proche de 70 millions d’euros. En parallèle, le PSG continue d’explorer d’autres pistes. L’une d’entre elles mène à Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026. Les Reds veulent absolument prolonger l’international français, mais Caughtoffside nous apprend que l’ancien joueur du RB Salzbourg a refusé la dernière offre du champion d’Angleterre en titre.

ℹ️ Ibrahima Konaté n’est pas satisfait de la proposition actuelle de Liverpool, et la refuse.



🕵️ Liverpool voudrait environ 50M€ et le PSG s’intéresse toujours à l’international français !



⚠️ Dans ce dossier, le Real Madrid est le concurrent, mais il n'est prêt qu'à faire une… pic.twitter.com/NJwsfFS3Cu — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) June 25, 2025

La tension monte dans ce dossier, et Liverpool se retrouve face à un dilemme. Faut-il vendre le joueur cet été, et tirer de cette vente environ 50 millions d’euros, ou attendre un an avec l’espoir de trouver un accord pour le prolonger, mais prendre aussi le risque de le voir partir libre ? Le Paris Saint-Germain est en tout cas à l’affût, le média anglais confirmant que Luis Campos s’intéresse toujours à Ibrahima Konaté. Le champion de France voit dans ce dossier une formidable opportunité de récupérer un joueur de très haut niveau bien en-dessous de sa valeur réelle. Le Real Madrid est également de cet avis.

Ibrahima Konaté met Liverpool sur les nerfs

Mais les chances du club merengue sont faibles puisque Florentino Pérez ne veut pas proposer plus de 25 millions d’euros pour un élément en fin de contrat dans un an, une somme jugée beaucoup trop faible par Liverpool. Reste maintenant à voir si le PSG sera enclin à proposer davantage ou si Luis Campos préfèrera finalement attendre pour recruter le joueur librement dans un an. Quoi qu’il en soit, Liverpool est en très mauvaise position dans ce dossier et a déjà ciblé son potentiel successeur en la personne de Marc Guehi, défenseur international anglais de Liverpool.