Hiba Abouk, la femme d’Achraf Hakimi, brise le silence

C'est l'affaire extra-sportive qui a secoué le PSG ces dernières semaines. Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme rencontrée sur Instagram, voit son épouse en tirer les conclusions qui s'imposent.

La trêve internationale va certainement faire du bien aux joueurs du PSG, qui ont mordu la poussière face à Rennes et ont surtout eu du mal à se remettre de l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Même si Paris a su conserver son avance sur l’OM en tête de la Ligue 1, l’effectif de Christophe Galtier va certainement apprécier cette pause de dix jours sans matchs avec le club parisien. Ce sera en tout cas le cas d’Achraf Hakimi, qui vit un début d’année compliqué avec une méforme physique, une blessure et surtout une mise en examen par une jeune femme pour viol. Une affaire qui a fait voler en éclats un couple qui battait déjà de l’aile, et provoque donc la séparation des deux époux, qui avaient pourtant deux enfants en bas âge, puisque le dernier né n’a qu’un an.

La femme d'Hakimi vers un retour à Madrid

Mais après cette accusation de viol et surtout le fait que le joueur du PSG ait invité une jeune fille rencontrée sur Instagram chez lui quand sa femme était en déplacement, Hiba Abouk n’a pas hésité bien longtemps pour reprendre son indépendance et décider de remplir les papiers du divorce. Près d’un mois après les premières accusations, l’actrice espagnole de 36 ans s’est dévoilée dans la presse spécialisée et le magazine InStyle. Elle ne fait aucun mystère qu’elle compte garder les enfants du couple et quitter Paris pour vivre à Madrid.

« Je suis très dévoué pour élever mes enfants, je ne me déplace pas sans eux, j’ai besoin qu’on dorme sous le même toit. Je veux retourner à mon travail et reprendre des tournages, y compris s’ils sont loin de chez moi. On ne sait jamais de quoi sera fait l’avenir, mais Madrid me manque et je pense que je serais bientôt de retour. Les Parisiens sont un peu gris, comme le temps là bas », a confié l’épouse d’Achraf Hakimi, qui estime que ses enfants ne seront pas dépaysés s’ils revenaient habiter à Madrid. Selon la presse espagnole, la décision est en tout cas déjà prise pour un couple qui n’apparait plus en public ensemble, et l’actrice a même supprimé les photos de son mari de ses réseaux sociaux, signe que le comportement de l’international marocain ne passe pas à ses yeux. Il reste à savoir si cela impactera un joueur qui était ces dernières saisons l’un des maillons forts du PSG.