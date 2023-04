Harry Kane sur un plateau, enfin un club qui aide le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre dans l’optique du prochain mercato, le PSG songe à Osimhen, Kolo-Muani ou encore à Harry Kane. Tottenham est prêt à faire un effort pour son attaquant anglais.

Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024, Harry Kane n’a jamais été aussi proche d’un départ des Spurs. Une prolongation semble peu probable pour le natif de Londres, qui souhaite relever un nouveau défi du haut de ses 29 ans, après avoir défendu les couleurs de son club de cœur pendant dix ans. La Premier League est à ses pieds, mais Harry Kane est également courtisé à l’étranger. Le Real Madrid le suit avec attention, au même titre… que le Paris Saint-Germain.

Et dans ce dossier, le club de la capitale française pourrait bien bénéficier d’un tarif très avantageux. A en croire les informations du Telegraph, Tottenham a fixé le prix d’Harry Kane à 90 millions pour le PSG, un tarif inférieur à celui exigé pour le capitaine des Spurs auprès des clubs de Premier League potentiellement intéressés. Pour les clubs anglais, ce sera 100 ME. C’est notamment le cas de Manchester United, très chaud pour faire venir Harry Kane. Mais si les Red Devils veulent mettre la main sur le capitaine de la sélection anglaise, le tarif sera donc un peu plus élevé car Tottenham n’a aucunement envie de renforcer un concurrent britannique avec un joueur de ce calibre.

Tottenham préfère vendre Kane au PSG plutôt qu'en Angleterre

Pour une fois, le tarif « spécial PSG » est donc avantageux pour le club parisien. Reste maintenant à voir quelles seront les volontés du joueur. Car selon Le Telegraph, les dirigeants de Manchester United ont l’intention de passer la seconde dans le dossier Harry Kane lors du prochain mercato. Intransigeant lors des négociations, le président londonien Daniel Levy sera intraitable avec les Red Devils et exigera une somme avoisinant les 120 millions d’euros pour le vendre à Manchester United, au risque de faire fuir l’équipe d’Erik Ten Hag et de voir partir Harry Kane pour zéro euro en 2024. A moins que le PSG ne débarque avec une offre inférieure à celle des clubs anglais et rafle la mise. Ce qui ferait alors les affaires de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi.