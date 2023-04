Harry Kane, le PSG lui promet de l'or et des titres, Tottenham lui offre une statue

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Meilleur buteur de l'histoire de Tottenham et de la sélection anglaise, Harry Kane est toujours à la recherche de son premier trophée. Le PSG souhaite lui permettre de briser cette malédiction tandis que Tottenham lui promet une statue aux abords du Tottenham Hotspur Stadium.

À 29 ans, Harry Kane boucle une énième saison sans le moindre titre. Une anomalie pour un joueur qui a déjà terminé meilleur buteur de la Premier League à trois reprises et même de la Coupe du monde. À Tottenham, Kane empile les distinctions individuelles mais s'éloigne des titres. Le PSG qui souhaite recruter l'Anglais, veut axer sur ce point pour convaincre Kane de quitter Tottenham et de rejoindre Paris qui a cruellement besoin d'un attaquant de la qualité du natif de Walthamstow. Face à l'intérêt du PSG, les Spurs ne comptent pas se laisser faire et veulent tout faire pour convaincre Harry Kane de poursuivre sa carrière à Tottenham.

Tottenham fait le forcing pour retenir Harry Kane

Au cours d'une interview pour le journal The Athletic, Daniel Levy a confié qu'il était prêt à construire une statue à l'effigie de Kane si ce dernier restait chez les Spurs. « Il peut absolument gagner un trophée aux Spurs. Mais être une légende est également important. Le fait qu'il soit le meilleur buteur de Tottenham Hotspur, il entre dans l'histoire. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry Kane devant notre stade » a déclaré le président de Tottenham qui estime également que Kane a la possibilité de gagner des titres en restant dans son club de cœur. Souvent critiqué pour son armoire à trophées vide, Harry Kane qui est encore sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2024, pourrait avoir l'occasion d'étoffer son palmarès en rejoignant le PSG qui domine outrageusement son championnat et qui rêve de décrocher la Ligue des Champions. Deux titres vraisemblablement impossibles à remporter pour Kane en restant à Tottenham qui n'a plus remporté de trophée depuis la Carabao Cup en 2008.