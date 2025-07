Harcelé par Akliouche, le PSG calme le jeu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très motivé à l’idée de rejoindre le PSG cet été, Maghnes Akliouche fait le forcing auprès du club parisien. Mais le champion d’Europe n’est pour l’instant pas pressé de faire une offre à l’AS Monaco.

Très calme jusqu’à présent, le mercato estival du Paris Saint-Germain est sur le point de connaître un sérieux coup d’accélérateur. Les négociations avancent avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi tandis qu’un accord a quasiment été trouvé avec Lille pour la venue de Lucas Chevalier. Dans le sens des arrivées, un autre joueur de Ligue 1 est cité au PSG ces dernières semaines, il s’agit de Maghnes Akliouche. Après une belle saison à l’AS Monaco, le talentueux gaucher de 23 ans se voit déjà porter la tunique bleu et rouge du Paris Saint-Germain d’autant qu’il sait que le club parisien le suit et que Luis Campos apprécie son profil. Mais selon les informations de l’insider Abdel Hamed, le dossier Akliouche n’est pas du tout prioritaire aux yeux de l’état-major du PSG pour le moment.

Akliouche au PSG, ce n'est pas imminent

PSG ou pas, Monaco réclame 70ME pour Akliouche https://t.co/60XPHY0XIK — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2025

De quoi frustrer le milieu offensif de Monaco. « Pour Maghnes Akliouche, le joueur aimerait le PSG mais parfois pour entrer au club faut passer par les têtes et ses nouveaux représentants ne sont pas affiliés PSG. Hormis le prix demandé et comme je l’ai répété de nombreuses fois Paris n’est pas obnubilé par son recrutement. C’est un son de cloche redondant. Si y’a du changement je serais au courant rapidement » a publié l’insider sur son compte X. Pas de fumée blanche imminente donc pour Akliouche au Paris Saint-Germain et il semblerait que ce dossier se décantera plutôt en fin de mercato avec l’espoir pour l’international espoirs français de recevoir l’offre tant attendue du club de la capitale. Ce n’est pas le cas pour l’instant, Luis Campos ayant bien d’autres priorités que de renforcer un secteur offensif qui donne déjà entière satisfaction.