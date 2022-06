Hakimi n'abandonnera jamais le PSG de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Thomas Tuchel, qui cible par ailleurs Presnel Kimpembe, a un autre défenseur du PSG dans le viseur en la personne d’Achraf Hakimi.

Auteur d’une première saison convenable au Paris Saint-Germain mais un brin en-dessous des attentes placées en lui, Achraf Hakimi garde une superbe cote sur le marché des transferts. Et pour cause, les très bonnes saisons du Marocain au Borussia Dortmund puis à l’Inter Milan ont marqué les esprits et du côté de la Premier League, l’intérêt de Chelsea se fait de plus en plus pressant. Thomas Tuchel, qui évolue constamment avec une défense à cinq, aimerait inclure Achraf Hakimi dans son dispositif tactique en recentrant Reece James dans les trois axiaux et en faisait de l’actuel piston du PSG son joueur de couloir à droite. A en croire les informations de Jamie Wilkinson, il n’y a cependant aucune chance de voir Achraf Hakimi quitter le Paris SG cet été, un an seulement après son arrivée dans la capitale française en provenance de l’Inter Milan.

Hakimi ne quittera pas le PSG cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

« Hakimi est très heureux au PSG et n’a aucun intérêt à partir. Comme indiqué l’été dernier, le Paris Saint-Germain était son premier et unique choix en raison de sa famille qui vit en partie en France. Il y a 0 % de chance qu’il parte cet été et encore moins à Chelsea » a publié l’insider anglais, mettant fin aux espoirs de Thomas Tuchel et des supporters des Blues par la même occasion. Un départ de Mbappé pour le Real Madrid cet été aurait pu faire évoluer cette tendance, mais cela n'a pas été le cas et la situation est donc limpide.

Si Chelsea n’a donc aucune chance de rafler la mise dans le dossier Achraf Hakimi, le cador de la Premier League reste associé au PSG durant ce mercato estival. Et pour cause, Thomas Tuchel a fait de Presnel Kimpembe l’une de ses grandes priorités afin de renforcer sa défense centrale. Celui qui était capitaine des Bleus contre la Croatie lundi soir étant en fin de contrat dans deux ans, Chelsea aimerait profiter de l’opportunité afin de le recruter. D’autant plus que Presnel Kimpembe a fait savoir qu’il souhaitait rencontrer la direction du PSG afin de discuter d’une prolongation… ou d’un départ.