Hakimi lance un défi urgent au PSG

Par Corentin Facy

Avec plus de 50 matchs au compteur sous les couleurs du PSG, Achraf Hakimi réalise une saison de dingue. Mais le club parisien doit recruter une doublure à l’international marocain lors de ce mercato.

La saison du Paris Saint-Germain a été exceptionnelle et logiquement, de nombreux joueurs de l’effectif de Luis Enrique se sont distingués tout au long de l’année. Joao Neves, Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore Willian Pacho sont régulièrement mis en avant à juste titre. Achraf Hakimi mérite aussi d’être au centre de l’attention. Le latéral droit marocain de 26 ans a réalisé une saison exceptionnelle, avec une régularité impressionnante. Avec plus de 50 matchs dans les jambes avec le PSG, sans compter ceux avec le Maroc, l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan a de quoi être fatigué en ce mois de juin.

J’en profite pour vous dire qu’Achraf Hakimi est une légende du PSG. pic.twitter.com/088lUmiY4T — Mookie (@MookieBarbu) June 26, 2025

Dans son édition du jour, Le Parisien indique à ce sujet que pour le Paris Saint-Germain, le recrutement d’un latéral droit est devenu une priorité absolue sur le marché des transferts. « Paris étudie plusieurs options, dont celle d’un renfort pour compenser son absence lors de la CAN à l’hiver 2026 » explique le quotidien régional dans son édition du jour. Au-delà de la Coupe d’Afrique des Nations, il devient urgent pour le PSG d’avoir une vraie solution de repli à ce poste, pour ne pas trop tirer sur la corde avec un joueur qui se blesse peu jusqu’à présent, mais avec qui il ne faudrait pas trop abuser.

Le PSG veut recruter une doublure à Hakimi

Cette saison, ce sont Warren Zaïre-Emery et Joao Neves qui se sont souvent relayés pour jouer latéral droit les rares fois où Achraf Hakimi était absent. L’an prochain, le PSG souhaite donc avoir un second spécialiste à ce poste. Ce ne sera pas le jeune Yoram Zague puisque ce dernier a été prêté avec option d’achat à Copenhague il y a quelques jours. Dans ce secteur de jeu, peu de rumeurs ont pour l’instant fuité, Paris se concentrant actuellement sur le dossier du défenseur central Ilya Zabarni, pour qui aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec Bournemouth, qui réclame toujours 70 millions d’euros.