Hakimi humilié, le PSG explose de rire

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG disputera ce jeudi un match amical de gala face à un Riyad All-Stars XI, parmi lequel on comptera Cristiano Ronaldo. Avant cette rencontre, les joueurs de Christophe Galtier ont pu prendre la température lors de séances d'entrainement.

Malgré la reprise des compétitions en Europe, le PSG s'est récemment envolé pour le Qatar et désormais l'Arabie saoudite. Les champions de France vont en effet participer à une rencontre face à un onze composé des meilleurs joueurs de Al-Nassr et de Al-Hilal. L'occasion de tester leur cote de popularité au Moyen-Orient mais également de repartir avec un joli chèque, estimé à près de 15 millions d'euros. Avant leur match amical, les Parisiens ont pu s'entrainer devant pas mal de fans. Et les stars du PSG étaient particulièrement en forme. Achraf Hakimi ne dira pas le contraire.

Hakimi martyrisé à l'entrainement du PSG

Leo Messi, Neymar, Mbappé, and Sergio Ramos doing Hakimi dirty.. 😂😭💀



pic.twitter.com/MAn6JVKImB — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Le Marocain s'est retrouvé au milieu d'un toro avec comme adversaires Leo Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos et Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Les quatre joueurs cités en font fait voir de toutes les couleurs à l'ancien joueur du Real Madrid. A tel point qu'Hakimi arrêtera le jeu en tombant au sol, comme s'il avait le tournis. De quoi faire rire aux éclats ses partenaires, sans pitié. Une séquence sympathique qui fera certainement du bien au collectif du PSG, décrié depuis le début de l'année 2023. Cette petite tournée au Moyen-Orient va permettre aux Parisiens de couper un peu, avec un match de gala dans une ambiance conviviale. Les prochaines semaines seront en revanche beaucoup plus périlleuses pour le Paris Saint-Germain, avec un calendrier chargé et en ligne de mire, le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Christophe Galtier et ses hommes devront vite rassurer, alors que les champions de France pourraient encore voir leur visage changer. Le départ de Pablo Sarabia devrait voir l'arrivée d'un nouveau joueur. Son identité est pour le moment difficile à connaître.