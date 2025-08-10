Hakimi et Dembélé, L'Equipe met le feu au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En interne, le Paris Saint-Germain a tenté d'annuler une partie de l'interview d'Achraf Hakimi à Canal+ dans laquelle il affirme mériter le Ballon d'Or plus qu'un attaquant. Une nouvelle polémique en vue au sein du vestiaire parisien ?

La course au Ballon d'Or est en train de devenir un sujet tabou au Paris Saint-Germain, alors que le collectif mis en avant par Luis Enrique la saison dernière semblait intouchable. Les scènes de liesse après la victoire en finale de la Ligue des champions ont largement témoigné d'une sérénité et d'une union remarquables. Surtout, elles ont montré un équilibre parfait dans un groupe qui a connu de nombreux chamboulements et de dissensions lors des années précédentes.

Mais au-delà de ce collectif revient régulièrement un nom, celui d'Ousmane Dembélé, pour tout le monde au club, joueurs, staff et direction, l'ancien du FC Barcelone mérite de remporter le Ballon d'Or 2025 grâce à sa saison exceptionnelle. Tout le monde, ou presque, puisque Achraf Hakimi a récemment déclaré dans une interview à Canal+ qu'il le méritait davantage. Une sortie qui est mal passée en interne.

Le PSG doit éteindre une nouvelle polémique

À en croire les révélations de L'Equipe, toujours au fait des nouveaux épisodes du feuilleton PSG, Nasser al-Khelaïfi a tenté de faire annuler la partie de l'interview du Marocain au cours de laquelle il assume publiquement sa volonté de remporter le Graal en septembre prochain au Théâtre du Châtelet. En vain, car Achraf Hakimi a formellement refusé, convaincu de la légitimité de ses propos. Pour l'heure, la sortie du latéral droit parisien n'a pas encore créé le séisme pressenti dans le vestiaire, mais le quotidien sportif français indique que ses déclarations ont alimenté des discussions au sein du groupe et dans l'entourage du joueur.

Aucune information concernant l'état d'esprit d'Ousmane Dembélé n'a pu être vérifiée, mais ses proches ont tenté de calmer le jeu en affirmant que « Dembouz » était, en gros, concentré sur le sportif. « Pour le reste, chacun est libre de son discours », lit-on dans les colonnes de L'Equipe. Une polémique centrée sur une récompense individuelle est en train de perturber un groupe très uni.