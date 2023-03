Gvardiol star du mercato, le PSG a un plan !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Josko Gvardiol a impressionné le monde entier lors du dernier Mondial avec la Croatie. De quoi en faire la cible des grands clubs européens comme Manchester City. En cas d'achat du défenseur, les Citizens pourraient lâcher Aymeric Laporte...au PSG.

A 21 ans, Josko Gvardiol fait déjà partie du gratin mondial au poste de défenseur central. Le Croate prouve, mois après mois, tout son potentiel avec le RB Leipzig ainsi qu'avec sa sélection. Lors du dernier Mondial au Qatar, il a largement contribué au superbe parcours croate jusqu'en demi-finale de l'épreuve. Sa solidité et son aisance balle au pied n'en finissent plus de séduire les grosses écuries européennes. L'été prochain s'annonce même bouillant dans ce dossier. Si Chelsea a semblé tout proche de s'attacher ses services cet hiver, la concurrence est plus que jamais fournie en Europe.

Aymeric Laporte au PSG pour plus de 60 ME ?

Outre les Blues, Manchester United, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid sont sur les rangs pour Gvardiol. Seul le PSG a une autre idée en tête selon le Daily Star. Le média britannique avance que les Parisiens s'intéressent à Aymeric Laporte, actuellement...à Manchester City. Une aubaine pour les Citizens qui veulent échanger leur international espagnol contre le prometteur croate. Manchester City est prêt à le vendre au PSG contre au minimum 60 millions de livres, soit 67 millions d'euros.

🚨 Manchester City will look to bring in Croatia defender Josko Gvardiol, 21, from RB Leipzig if they sell 28-year-old Spain defender Aymeric Laporte, who is attracting interest from PSG.🇭🇷🇪🇸 🔵#MCFC 🔴#PSG pic.twitter.com/lXhTsS8kjC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 5, 2023

Un prix qui n'est pas anodin puisque ce serait le montant proposé par Chelsea pour Gvardiol en janvier. On devrait atteindre la même somme voire plus dans quelques mois, alors que le Croate est sous contrat jusqu'en 2027 avec le RB Leipzig. De son côté, l'ancien espoir français devenu espagnol semble plus abordable. Le contrat d'Aymeric Laporte à City court jusqu'en 2025 et le PSG n'aurait pas à se plaindre d'une trop forte concurrence pour le joueur. En plus, les Parisiens amèneraient un nouveau joueur francophone dans leur effectif et faciliteraient ainsi les relations sur le terrain. Avec l'arrivée annoncée de Milan Skriniar, le PSG a de quoi se constituer une défense solide et moderne à la fois.