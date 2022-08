Gueye doit partir, le PSG va se montrer patient

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En ce moment, le point chaud du mercato parisien concerne les départs et précisément celui d'Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais a une vraie touche avec son ancien club d'Everton mais l'offre des Toffees ne plaît pas au PSG. Il va falloir se remettre autour d'une table.

Le PSG et Luis Campos avaient bien du souci à se faire début juillet. Ils avaient une tâche immense à assumer, devant vendre et se débarrasser de nombreux membres de l'effectif parisien. Des indésirables qui dépassaient la dizaine avec des salaires élevés et des performances pas toujours à la hauteur de ces rémunérations. Progressivement, le conseiller sportif portugais du PSG est en train de faire des miracles. Il a réussi à vendre les gardiens Marcin Bulka et Alphonse Aréola, à ramener 20 millions d'euros dans les caisses pour Arnaud Kalimuendo mais surtout à convaincre West Ham d'acheter Thilo Kehrer.

Everton ou un autre, Gueye doit quitter le PSG

Un excellent travail réalisé non sans difficultés. Il a fallu être patient pour convaincre les clubs concernés de mettre la somme minimale exigée par les dirigeants parisiens. Cette patience est encore mise à rude épreuve dans le dossier Idrissa Gana Gueye. Le milieu sénégalais du PSG aurait pu avoir fait ses bagages depuis plusieurs semaines, notamment vers Everton. Mais, les choses trainent à cause successivement des trois parties impliquées. Gueye a d'abord été réticent à s'engager pour son ancienne formation puis c'est maintenant les deux clubs qui ne s'accordent pas sur le montant de l'opération.

De nouveaux pourparlers sont envisagés entre le PSG et Everton pour Idrissa #Gueye 🇸🇳 Le dialogue n’est pas rompu entre les trois parties.

D’autres pistes ne sont pas à exclure en cas d’échec. https://t.co/4AQbDxxkxS — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 20, 2022

C'est ce qu'indique le journaliste Abdellah Boulma. Il précise qu'Idrissa Gueye avait accepté de rejoindre Everton pour deux ans plus une en option à un salaire annuel de 3 millions d'euros. Toutefois, la somme versée par les Toffees n'a pas plu au PSG. Les Parisiens ne renoncent pas pour autant. Gueye partira cet été, peu importe le temps passé et peu importe la destination, Everton ou pas. « De nouveaux pourparlers sont envisagés entre le PSG et Everton pour Idrissa Gueye. Le dialogue n’est pas rompu entre les trois parties. D’autres pistes ne sont pas à exclure en cas d’échec », a posté Boulma sur Twitter. On ne sait pas quelles sont ces pistes mais il ne faudra pas perdre trop de temps sur le dossier alors que le mercato se termine dans 10 jours.