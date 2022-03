Guerre en Ukraine, Keylor Navas passe à l'action

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le gardien du PSG est très sensible aux évènements qui ont lieu en Ukraine, et Keylor Navas a donc décidé d'agir.

S’il n’a pas forcément la chance de pouvoir disputer les gros matchs avec le PSG, Keylor Navas montre avec le Costa Rica qu’il a toujours la forme. Absent à Monaco en raison d’un syndrome grippal, il a parfaitement récupéré depuis. Impressionnant dans les buts, le portier parisien a aidé son équipe à s’imposer 1-0 face au Canada et conserver une chance d’aller à la Coupe du monde au Qatar. Actuellement, le Costa Rica est remontée à la 4e place du groupe de la zone CONCACAF, et peut se qualifier pour les barrages. Une performance du gardien logiquement soulignée, même si c’est dans un autre domaine que le dernier rempart du Paris SG a été mis en avant. Keylor Navas a en effet été très sensible aux évènements qui se déroulent actuellement en Ukraine, avec l’envahissement russe qui force des millions d’Ukrainiens à l’exil pour sauver leur vie.

Keylor Navas transforme sa salle de cinéma

Gracias a Dios logramos una victoria que nos acerca al objetivo. Muy felices pero conscientes de que aún queda mucho trabajo. Unidos lo conseguiremos!!! Pura vida!!!

🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/wBP1pTMBlJ — Keylor Navas (@NavasKeylor) March 25, 2022

De nombreux pays européens accueillent ainsi ces réfugiés, et le Costaricien n’est pas en reste. Selon le journal espagnol Sport, dans des informations confirmées par ESPN en Amérique du Sud, Keylor Navas a décidé d’héberger 30 réfugiés ukrainiens chez lui, dans la région parisienne. L’ancien du Real Madrid a aménagé sa grande salle de cinéma et a acheté 30 lits pour accueillir ceux qui fuyaient la guerre, tout en les nourrissant et leur donnant des vêtements neufs également. Très croyant, Keylor Navas a appris par le biais d’une association évangélique qu’il connait bien du quartier de Gracia de Barcelone que des bénévoles s’étaient rendus à Cracovie pour aider les réfugiés ukrainiens et en ramener en Europe occidentale. Il a alors décidé d’en accueillir une partie, dans un geste généreux envers ceux qui souffrent de ce conflit.