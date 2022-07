Gros bug pour Skriniar, le PSG s'attaque à Kounde

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est déterminé à frapper fort dans les prochains jours sur le marché des transferts. Si Milan Skriniar (Inter) est espéré, le club de la capitale pourrait bien activer un plan B : Jules Kounde.

Le PSG s'envolera le 15 juillet prochain pour une tournée estivale au Japon. L'occasion pour Christophe Galtier de mieux connaitre son groupe mais également de prendre ses premières décisions fortes. Selon Foot Mercato, sept ou huit joueurs seront écartés de ce déplacement en terres nippones. Reste à connaître les noms exacts. Egalement, le PSG espère boucler certaines signatures avant le 15 juillet pour emmener ses nouveaux joueurs au Japon et ainsi les incorporer le plus rapidement au reste du groupe. Parmi les éléments que le club de la capitale veut recruter dans les prochains jours, on peut citer Renato Sanches (LOSC), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Milan Skriniar (Inter). Le dernier cité est fortement espéré par Luis Campos, mais l'Inter veut un joli chèque compris entre 60 et 70 millions d'euros pour lâcher le Slovaque alors que Paris n'en propose que 50 selon Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien annonce que face à la complexité des négociations avec le club lombard, le PSG lorgne sur Jules Kounde.

Le PSG perd patience pour Skriniar ?

L'international français souhaite quitter le FC Séville pour franchir un cap. Kounde est notamment cible de longue date du FC Barcelone, qui cherche à renforcer sa défense. Mais le PSG est également à l'affût si les négociations avec l'Inter pour Skriniar devaient tomber à l'eau et se serait renseigné pour recruter l'ancien Bordelais. Problème également pour la direction francilienne, la clause du Français, fixée à 90 millions d'euros tout de même. Jules Kounde reste un joueur français et possède l'avantage d'être plus jeune que Skriniar (23 ans contre 27). Il y a quelques semaines, le PSG réaffirmait son envie de recruter plus de joueurs français, alors qu'un joueur comme Hugo Ekitike (Stade de Reims) est ardemment désiré. Mais la rumeur Kounde peut également être un moyen de mettre la pression sur l'Inter pour débloquer le transfert de Skriniar au PSG... Pour rappel, les Milanais doivent absolument vendre cet été pour rééquilibrer leurs comptes.