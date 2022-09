Griezmann après Messi, le nouveau rêve du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré l’excellent début de saison de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain penserait déjà à son départ. Le club de la capitale envisagerait de recruter le Français Antoine Griezmann pour compenser le possible départ de la Pulga, sous contrat jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option.

Mécontent de son recrutement estival, le Paris Saint-Germain planifie déjà ses prochains coups. Le conseiller football Luis Campos ne sera pas pris au dépourvu à l’été 2023, moment où le contrat de Lionel Messi pourrait expirer. Rappelons que l’Argentin a entamé la dernière année d’un bail qui contient une année supplémentaire en option. En attendant son éventuelle activation, le club de la capitale travaillerait sur le remplacement de sa star. En effet, le média espagnol Futbol Total parle d’un intérêt pour Antoine Griezmann.

🚨 Info: El PSG ofrecería a Antoine Griezmann un salario alrededor de 35-40 M€ brutos/temporada. El club quiere que el francés sea el sustituto de Leo Messi tanto dentro como fuera del campo (tema marketing). #mercato 🇨🇵 pic.twitter.com/05WeE9XAC6 — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) September 8, 2022

L’attaquant de l’Atlético Madrid, prêté pour la deuxième année consécutive par le FC Barcelone, serait considéré comme un potentiel successeur de Lionel Messi, sur et en dehors du terrain. Le Paris Saint-Germain serait même prêt à lui offrir un salaire annuel brut de 35 à 40 millions d’euros ! Une information plutôt étonnante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le septuple Ballon d’Or, après une première saison décevante à Paris, entame ce nouvel exercice avec d’excellentes performances. Son rendement devrait conforter la direction francilienne qui souhaite prolonger son contrat.

Griezmann ne mange pas à la table de Messi

Et si la Pulga devait quitter le Paris Saint-Germain, pas sûr qu’Antoine Griezmann soit le remplaçant idéal. A 31 ans, le Français n’est pas au top de sa carrière même s’il réalise des entrées convaincantes avec l’Atlético Madrid. La source indique qu’il s’agirait aussi d’un choix marketing. Mais dans ce domaine non plus, l’international tricolore ne rivalise sans doute pas avec Lionel Messi. Enfin, on peut penser que le Paris Saint-Germain sera réticent à l’idée de négocier avec le FC Barcelone, un club ennemi qui serait sûrement ravi de se débarrasser de son flop très bien rémunéré.