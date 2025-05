Grave blessure pour Hakimi, le PSG peut trembler

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

L'enchaînement très important des matchs d'Achraf Hakimi depuis de nombreux mois inquiète Jérôme Rothen. Pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il y a de fortes chances que le Marocain finisse par se blesser gravement.

La surcharge du calendrier est un sujet récurrent dans le football actuel. Nombreux sont les acteurs de ce sport, qu'ils soient joueurs ou entraineurs, qui sont montés au créneau contre les plus hautes instances du football mondial. Avec la nouvelle formule des compétitions européennes qui forcent les équipes participantes à disputer plus de matchs, et la Coupe du monde des clubs à 32 équipes en plein été sur un autre continent, les plus grosses équipes du Big Five ne s'arrêtent plus. Le PSG en est le parfait exemple puisqu'il a disputé 34 matchs de Ligue 1, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France et celle de la Ligue des champions, et participera à la nouvelle compétition mondiale cet été. Pour Jérôme Rothen, le club de la capitale doit faire très attention à Achraf Hakimi tout particulièrement, lui qui disputera aussi la CAN en fin d'année 2025.

« C'est inhumain »

« La Coupe du monde des clubs ? Les clubs y vont pour gagner, en tout cas le PSG. La préparation physique a été mise en place pour que l'équipe soit la plus compétitive possible. S'ils partent dans l'optique de la gagner, ils vont finir vers le 15 juillet. Un mec comme Hakimi, qui n'a pas coupé parce qu'il a fait les JO… J'ai vu le Maroc jouer sous 40 degrés au Parc des Princes, Hakimi était au four et au moulin. Il n'a pas eu de vacances. C'est inhumain. S'il continue cette saison incroyable, il va finir par une CAN au mois de décembre. Ils vont finir par le payer par une blessure grave. Le ras-le-bol, il existe. Les joueurs le pensent. L'UNFP doit faire en sorte de garantir des vacances. Tu vas finir par tuer les joueurs, tuer le spectacle et tuer les événements », a lâché l'ancien joueur du PSG dans son émission éponyme « Rothen s'enflamme ».

Le constat est clair, à force de créer des compétitions toujours plus longues, qui demandent de plus en plus d'énergie pour les joueurs, les blessures graves vont finir par augmenter. Et la tendance n'est clairement pas à l'optimisme sur ces dernières années.