Gonçalo Ramos sur le départ, le PSG a son remplaçant

Le Paris Saint-Germain a pas mal d'idées pour se renforcer cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne ferme d'ailleurs pas la porte à l'arrivée d'un nouvel attaquant en cas de départ de Gonçalo Ramos.

Les joueurs du PSG ont presque tout gagné cette saison et peuvent désormais se reposer. C'est désormais à la direction sportive de jouer pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. L'Espagnol est toujours très exigeant concernant les joueurs qui arrivent dans son équipe. Il aimerait encore pouvoir compter sur des jeunes joueurs qui ont faim de trophées mais qui sont aussi adaptables à ses principes de jeu. Cet été, pas mal de départs pourraient avoir lieu au PSG. Gonçalo Ramos est concerné. L'attaquant portugais n'a que des miettes depuis quelques mois et s'il n'est pas pressé de partir, il étudiera les offres qui lui sont faites. En attendant, Paris prospecte un peu partout en Europe pour lui trouver un remplaçant. Et les champions d'Europe pourraient bien avoir trouvé leur bonheur en Autriche.

Une petite surprise au PSG ?

Selon les informations de PSGInsideActus, « le Paris Saint-Germain cible actuellement plusieurs renforts dans le cadre de son mercato estival. Le club cherche à recruter 4 à 5 joueurs, en se concentrant sur les postes suivants : deux défenseurs centraux, un latéral, un milieu défenseur, un ailier et en cas de départ, un avant-centre ». Et cet avant-centre serait Nene Dorgeles en cas de départ de Ramos. L'international malien de 22 ans fait les beaux jours de Salzbourg, qui l'estime à un peu plus de 10 millions d'euros. Dorgeles était notamment présent au Mondial des clubs même s'il a eu du mal à se mettre en évidence. Nul doute qu'une arrivée au PSG serait un pas de plus dans la carrière de l'ancien de Westerlo. La saison passée avec Salzbourg, Dorgeles a planté 15 buts pour 9 passes décisives délivrées en 49 matchs disputés toutes compétitions confondues.