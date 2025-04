Gonçalo Ramos craque, le PSG le comprend

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Impassible malgré un statut de joueur de bout du banc avec Luis Enrique, Gonçalo Ramos a demandé à quitter le PSG, qui a accepté cette requête à une condition.

Dans les grands matchs, ceux qui comptent et marquent les esprits, Luis Enrique ne mise pas sur Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais fait tout de même partie des grands investissements du PSG de ces dernières années, mais à l’image de Randal Kolo-Muani, son profil ne colle pas à ce que recherche l’entraineur parisien. La conséquence est assez terrible pour l’ancien du Benfica Lisbonne. Si RKM a préféré déserter pour rejoindre la Juventus Turin en prêt, Ramos s’est accroché, fort de sa capacité à s’illustrer même avec un temps de jeu réduit. Mais la coupe est pleine pour celui qui a joué une minute contre Aston Villa sur l’ensemble des deux matchs, et était entré également à une minute de la fin à Anfield malgré la prolongation et la fatigue générale.

Quel est le juste prix de Gonçalo Ramos ?

Le groupe parisien en route pour Londres à la veille de #ARSPSG en demi-finale aller de @ChampionsLeague. 📃#UCL pic.twitter.com/0ejrpHRQKG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2025

Le compte spécialisé PSGInside-Actus le confirme, le Portugais n’en peut plus de cette situation qui ne peut pas perdurer. Gonçalo Ramos est encore jeune du haut de ses 23 ans, et a besoin de minutes pour progresser. Totalement concentré sur cette fin de saison et parfaitement intégré dans le collectif, l’international lusitanien ne montre rien en public. Mais en privé, il a commencé à s’activer pour trouver un nouveau club. Et pour la première fois, le PSG a consenti à accepter son futur départ en cas de bonne offre. Difficile de demander une fortune pour un joueur recruté 60 millions d’euros mais qui n’a quasiment jamais pu se montrer. Il sera surtout question d’obtenir une somme conséquente pour financer l’arrivée d’un attaquant de premier plan capable de convenir à Luis Enrique.

Gonçalo Ramos a en tout cas prévu de se réunir avec les dirigeants du PSG dès la fin de saison, et son départ pourrait aller vite avec le mercato qui débute le 1er juin en vue de la Coupe du monde des clubs.