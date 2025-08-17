Gonçalo Ramos à Newcastle, ça devient sérieux

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain débute ce dimanche soir sa saison de Ligue 1 du côté de Nantes. Les hommes de Luis Enrique ont déjà glané un premier trophée cette saison grâce notamment à Gonçalo Ramos. Mais le Portugais va-t-il rester dans la capitale cet été ? Newcastle est intéressé.

Gonçalo Ramos s’est déjà montré décisif avec le Paris Saint-Germain cette semaine. L’attaquant Portugais a inscrit le but de l’égalisation dans les ultimes secondes face à Tottenham en Supercoupe de l’UEFA permettant au club de la capitale de disputer une séance de tirs au but. Mais l’international portugais (16 sélections, deux buts) est courtisé sur le marché des transferts alors qu’il ne reste que deux semaines de mercato. Newcastle a coché le nom de l’ancien joueur du Benfica dans sa short list pour remplacer Alexander Isak. Arrivé à l’été 2023 au sein de la formation de Luis Enrique, Gonçalo Ramos ne sera pas facilement vendable par le vainqueur de la Ligue des champions.

Newcastle prêt à mettre les moyens pour Ramos

Ce dimanche, Fichajes dévoile que Newcastle veut tenter le coup pour Gonçalo Ramos. Le quotidien espagnol assure que les Magpies veulent ajouter de la concurrence sur le front offensif. De plus, le conflit avec Alexander Isak pousse le club de Premier League à trouver un numéro 9 de plus sur cette fin de mercato. Le média espagnol précise que Newcastle dispose de moyens financiers importants pour subvenir aux demandes parisiennes, pour un joueur qu ne partira pas à moins de 40 millions d'euros. Les négociations avec le club de la capitale s’annoncent cependant compliquées. Le Paris Saint-Germain ne sera pas forcément vendeur surtout à cette période en fin de mercato. Le club de la capitale veut conserver un joueur en qui il a confiance pour incarner le projet parisien sur le long terme. Un feuilleton qui va donc animer la fin de ce mercato estival.

De son côté, Gonçalo Ramos a assuré après le match face à Tottenham qu'il voulait rester à Paris. Mais l'idée d'avoir du temps de jeu supplémentaire dans une équipe ambitieuse et de rejoindre un championnat où ses qualités physiques peuvent peser, pourrait aussi compter dans le choix final en cas d'hésitation du PSG face à une belle offre.