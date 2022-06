Gianluca Scamacca au PSG, Luis Campos à l'attaque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’une des priorités de Luis Campos sera de pousser Mauro Icardi vers la sortie et pour le remplacer au PSG, le Portugais songe à Gianluca Scamacca.

Auteur d’une superbe saison sous les couleurs de Sassuolo avec 16 buts toutes compétitions confondues, Gianluca Scamacca est l’une des valeurs montantes du football italien. Du haut de ses 23 ans, l’attaquant de Sassuolo est à un tournant de sa carrière. Et pour cause, le natif de Rome est très courtisé et ce mercato estival pourrait être synonyme de départ vers un gros club européen pour lui. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain a officiellement manifesté son intérêt pour recruter Gianluca Scamacca, dont le profil plait énormément au nouvel homme fort du club, à savoir Luis Campos. Selon le journaliste de Sky Sports, Luis Campos a rencontré les dirigeants de Sassuolo à Milan en début de semaine afin d’avancer sur ce dossier.

Luis Campos a rencontré Sassuolo pour Scamacca

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇮🇹Gianluca Scamacca (@iamscamacca)

Comme pour d’autres pistes, Luis Campos va néanmoins devoir dégraisser avant de les concrétiser. Il faut dire que le secteur offensif du Paris Saint-Germain est déjà bien fourni avec Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Mauro Icardi. C’est justement l’ancien capitaine de l’Inter Milan que le PSG a identifié comme le joueur offensif à faire partir. Problème : Mauro Icardi a très clairement fait comprendre via son compte Instagram que son intention était de respecter son contrat, lequel court jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain. Autant dire que pour Luis Campos, la mission dégraissage sera périlleuse dans la capitale française. Elle est pourtant essentielle, pour ne pas dire déterminante, afin de concrétiser certaines pistes comme celle menant à Gianluca Scamacca. D’autant plus que la concurrence sera féroce dans ce dossier, l’Inter Milan et Arsenal ayant également manifesté leur intérêt pour celui qui était pisté par Marseille et Rennes il y a un peu plus d’un an.