Gavi, le PSG veut voler la pépite de Barcelone !

Après avoir recruté Xavi Simons, le PSG aimerait recruter une nouvelle pépite du FC Barcelone en la personne de Gavi.

Depuis le départ de Neymar au PSG en 2017, une rivalité importante existe entre Barcelone et le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Les deux clubs s’étaient livré une lutte sans merci dans le dossier Frenkie De Jong, qui a finalement rejoint Barcelone en dépit de l’offre importante transmise à l’époque par le PSG. Lors du prochain mercato estival, le PSG et le Barça pourraient de nouveau être confrontés, cette fois dans le dossier du jeune prodige barcelonais Gavi. Utilisé à 26 reprises cette saison en Liga, le joueur formé au FC Barcelone a la cote auprès de Xavi, qui mise à fond sur les jeunes du centre de formation pour redorer le blason du club catalan. Mais le milieu de terrain espagnol Gavi sera en fin de contrat en juin 2023, ce qui incite à la prudence au Barça et ce qui donne envie au PSG de tenter le coup selon Calcio Mercato.

Gavi, la nouvelle pépite ciblée par le PSG

A en croire le média italien, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de tenter le coup à fond pour recruter Gavi en provenance du FC Barcelone lors du prochain mercato. Dans ce secteur de jeu, le club de la capitale avait recruté Xavi Simons au club catalan il y a plusieurs années… sans finalement donner sa chance à l’international espoirs néerlandais, qui est aujourd’hui très proche de quitter le PSG alors que son contrat avec Paris expire à la fin de la saison. Cet exemple ne devrait pas vraiment inciter Gavi à rejoindre le PSG, à moins que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne trouvent des arguments venus d'ailleurs pour convaincre le Barcelonais de rejoindre la capitale française. De son côté, le FC Barcelone a logiquement entamé des négociations avec les représentants de Gavi afin de prolonger son contrat. Des discussions qui, pour le moment, n’ont pas encore abouti à un accord…