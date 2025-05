Gavi bientôt au PSG, Flick donne son feu vert 

Dans : PSG.

Le PSG de Luis Enrique n'écartera aucune possibilité l'été prochain lors du marché des transferts. Au milieu de terrain, Luis Enrique cherche encore des joueurs et pourrait bien finir par trouver son bonheur à Barcelone.

Luis Enrique et ses hommes peuvent marquer l'histoire en cette fin de saison. En plus de la Coupe de France, le PSG peut en effet soulever pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Pour le moment, Luis Enrique ravit les fans et observateurs du club de la capitale. Nul doute que l'amour que les Parisiens lui porteraient en cas de sacre en C1 serait décuplé. Les choix de Luis Enrique sont respectés, tout comme le système de jeu qu'il a mis en place. L'été prochain, l'ancien du Barça cherchera encore à compléter son effectif. Et un joueur du club catalan le fait notamment saliver.

En effet, selon les informations de Don Balon, Luis Enrique veut jeter son dévolu sur Gavi. Le jeune joueur espagnol ne joue plus autant qu'avant depuis l'arrivée d'Hansi Flick. D'ailleurs, l'Allemand ne sera pas opposé à son départ du Barça l'été prochain. L'ancien du Bayern considère que les options à disposition sont meilleures. Une aubaine pour le PSG de Luis Enrique, qui veut miser sur le talent de Gavi et sa petite expérience du plus haut niveau. L'entraîneur parisien veut continuer de s'appuyer sur des joueurs jeunes et déterminés à marquer l'histoire. A noter que le Barça a récemment fixé une clause libératoire à 1 milliard d'euros pour le départ de son joueur de 20 ans. Mais si Flick ne compte pas sur lui, Gavi pourrait demander son départ et forcer son club à revoir ses exigences. Le média rajoute à ce sujet que le Barça pourrait se contenter de 60 millions d'euros pour lâcher l'international espagnol. Gavi au PSG n'a, à l'heure actuelle, plus rien d'un fantasme pour les champions de France.