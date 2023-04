Galtier trahi par Campos, révolution au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Christophe Galtier finira très probablement la saison sur le banc du Paris Saint-Germain et aura donc le bonheur d'être pour la deuxième fois de sa carrière champion de France après le titre obtenu à Lille. Mais son avenir au PSG est très douteux.

A deux jours de la réception de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes, l'entraîneur des leaders de Ligue 1 a été interrogé sur sa situation personnelle, Christophe Galtier ayant bien compris que la défaite contre Rennes avant la pause internationale n'avait pas été du goût des supporters. Et cela d'autant plus que le technicien du PSG paraît ne pas réellement pouvoir faire ce qu'il veut de ses stars, lui qui promettait de la sévérité et de la rigueur lorsque Nasser Al-Khelaifi était allé le cherche l'an dernier pour 10 millions d'euros à Nice. Face aux doutes, Galtier a voulu rester droit dans ses bottes. « Je me sens légitime d’être toujours l’entraîneur du Paris SG. Je prépare la saison prochaine avec notre président et Luis Campos, il y a des questions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif », a expliqué le technicien parisien. Mais la réalité serait moins optimiste.

Galtier sous pression, le PSG a des doutes

Car si le Paris Saint-Germain s'apprête à gagner un onzième titre de Champion de France, un record en Ligue 1, dans les coulisses du Parc des Princes, Luis Campos aurait désormais de gros doutes sur la capacité de Christophe Galtier d'être sur le banc. Et si l'on prête une relation très forte entre les deux hommes depuis qu'ils se sont côtoyés à Lille, le conseiller portugais ne veut pas être viré en même temps que Galtier si Doha décide de faire sauter le fusible habituel en fin de saison. L'Equipe explique en effet que Luis Campos ne comprend plus vraiment certains choix. Hugo Delom, qui suit le quotidien du PSG pour le quotidien sportif, évoque des relations devenues « sinueuses » entre les deux hommes et notamment parce que le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi est souvent « surpris de la gestion des stars » que sont Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Tout le monde sait pourquoi.

📸🔴🔵 La séance des Parisiens en photos à deux jours de #PSGOL au Parc des Princes ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2023

En effet, Christophe Galtier est souvent accusé d'être un fan des stars plus qu'un vrai entraineur et son accolade à Lionel Messi lorsque ce dernier avait marqué le but de la victoire contre le LOSC avait étonné pas mal de monde, même dans la direction du Paris Saint-Germain. De même le doux surnom de Ney donné à Neymar dès l'été dernier n'a pas été du goût de certains observateurs, et encore moins des supporters qui estiment que l'ancien coach de Lille et Nice est tombé dans le piège de l'idolâtrie, ce qui s'est fait au détriment de l'équipe parisienne. Plus globalement, Christophe Galtier s'est interdit toute la saison de sortir ou de ne pas titulariser un membre du trio Neymar-Messi-Mbappé et cela a choqué, y compris un Luis Campos désormais prêt à envisager de continuer à travailler pour le PSG sans celui qu'il a fait venir l'an dernier.