Galtier peut souffler, Fabian Ruiz débarque au PSG !

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va enregistrer dans les prochaines heures le transfert de Fabian Ruiz. Le club français et le Napoli ont un accord total pour l'international espagnol.

Le mercato du PSG s'accélère ! Alors que Christophe Galtier attend trois recrues d'ici au 1er septembre prochain, la direction francilienne travaille d'arrache-pied pour conclure des deals. Et cela concerne aussi bien les arrivées que les départs. Et bonne nouvelle pour Galtier et Luis Campos, un nouveau joueur va arriver dans les prochaines heures au PSG : Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol, déjà d'accord depuis quelques jours pour signer à Paris un contrat de 5 ans et percevoir 5 millions d'euros par saison, peut souffler, car le Napoli et le PSG viennent de se mettre d'accord.

Fabian Ruiz arrive au PSG, 5e recrue pour Galtier !

Paris Saint-Germain are finally set to sign Fabián Ruíz, here we go! Been told he will fly to Paris tomorrow as deal is set to be completed. 🚨🔴🔵 #PSG



Fabián will sign for PSG until June 2027. €22/23m to Napoli as final fee. pic.twitter.com/t1hTYlym9A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

Selon les informations de Fabrizio Romano, Fabian Ruiz sera la prochaine recrue francilienne. L'Espagnol s'envolera pour la capitale dans les prochaines heures pour y signer son contrat. Dans l'opération, Naples touchera une somme estimée entre 22 et 23 millions d'euros. Une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, qui va là pouvoir compter sur un joueur international et déjà aguerri au plus haut niveau. A noter que d'après la presse italienne, les négociations sont en revanche bloquées concernant Keylor Navas. Sauf rebondissement, le Costaricien ne devrait donc pas signer à Naples dans les prochains jours.

La prochaine arrivée de Ruiz au PSG va en revanche très certainement officialiser le départ de Leandro Paredes à la Juve. L'Argentin est déjà d'accord avec la Vieille Dame et attend qu'un accord total soit trouvé entre Parisiens et Turinois. Pour rappel, le PSG et la Juve sont dans la même poule en Ligue des champions.