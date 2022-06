Galtier part au PSG, les joueurs de Nice soulagés !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans les prochains jours, Christophe Galtier va officiellement devenir le nouvel entraîneur du PSG.

Du côté de Nice, son successeur Lucien Favre a assuré la reprise de l’entraînement. A ce jour, Christophe Galtier est toujours en salle d’attente au Paris Saint-Germain, dont les dirigeants veulent déjà ficeler le départ de Mauricio Pochettino dans les règles de l’art avant d’officialiser leur nouvel entraîneur. L’issue de ce long dossier est attendue dans les prochaines heures et sauf revirement de situation, Christophe Galtier sera bien présent à la reprise de l’entraînement du PSG en début de semaine prochaine. Il y a encore un mois, le départ de Christophe Galtier n’était même pas envisagé à Nice, tout du moins publiquement. Mais en interne, cela fait en réalité plusieurs semaines que le torchon brûle entre l’ex-entraîneur du LOSC et certains de ses joueurs selon l’ancien gardien de but azuréen Yoan Cardinale.

Le vestiaire niçois soulagé par le départ de Galtier

« Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose qu'il parte. Pour avoir eu deux-trois échos avec des joueurs niçois, il y a eu une grosse cassure avec le vestiaire, pas mal de problèmes. Ce deal, c'est gagnant-gagnant. Galtier va être content, le vestiaire niçois aussi avec le retour de (Lucien) Favre » a argumenté l’ancien gardien de Nice sur RMC avant de conclure. « Les problèmes entre la direction et le coach avaient pris tellement d'importance que ça déteignait sur le vestiaire. Galtier s’est mis le vestiaire à dos pour mieux se faire entendre par la direction. Il a fait de la politique » a lancé Yoan Cardinale, qui estime donc que le départ de Christophe Galtier va soulager plus d’un joueur à l’OGC Nice après une saison difficile, conclue par une cinquième place décevante en championnat. Reste maintenant à voir si Christophe Galtier, qui avait fait l’unanimité chez les joueurs à Lille, parviendra à s’intégrer dans le vestiaire de stars du Paris Saint-Germain.