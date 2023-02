Galtier et Campos virés, il met le PSG sous pression

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La victoire du PSG contre Lille a probablement évité l'explosion de la crise, mais il est évident que les deux matchs contre l'OM, dimanche en Ligue 1, et dans deux semaines face au Bayern Munich peuvent tout changer pour l'avenir de Christophe Galtier et Luis Campos.

Tandis que les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain se sont accordés deux jours de repos avec une grosse série de matchs, les doutes qui entourent la valeur réelle des champions ne se sont pas dissipés malgré le coup-franc salvateur signé Lionel Messi contre Lille, dimanche au Parc des Princes. Même en faisant abstraction du show Campos sur le bord du terrain en fin de match, la tension est clairement très grande autour du PSG où les prestations ne sont pas à la hauteur des attentes. A quelques jours d’un déplacement au Vélodrome qui sent clairement la poudre, puisque l’OM peut revenir au classement de Ligue 1 à deux points de Paris en cas de victoire, la position de Christophe Galtier semble toujours aussi incertaine, alors même que le retour de Thomas Tuchel est évoqué. Pour certains consultants, quoi qu’il arrive désormais, la paire Galtier-Campos est d’ores et déjà à oublier. À l'occasion de l’After Foot, Walid Acherchour a dressé un état des lieux épouvantable.

Galtier et Campos coulent le PSG

Dans une longue tirade, le consultant de RMC estime que Nasser Al-Khelaifi s’est encore planté en choisissant ces deux hommes et qu’il est inévitable que des choses doivent changer au Paris Saint-Germain. « Je n’ai pas besoin d’attendre le match retour Bayern-PSG pour le dire, le fameux duo Galtier-Campos qui devait révolutionner le Paris Saint-Germain, c’est du moins comme cela que Nasser Al-Khelaifi l’avait vendu, est déjà un fiasco. Sur le plan des renforts, et on le voit avec Ekitike, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches qui est blessé, le mercato de Luis Campos n’est pas valorisé sur le terrain et les performances sont insuffisantes pour le PSG qui a ce standing et doit prétendre à gagner en Ligue des champions (…) Luis Campos a choisi Christophe Galtier et cela devait permettre de le protéger, mais en fait rien n’a changé et cela se ressent. Galtier avait dit dans sa première conférence de presse qu’il était prêt à sortir un joueur si ce dernier s’éloignait du cadre collectif, mais je n’ai pas l’impression que le Paris Saint-Germain fonctionne comme cela quand on voit les péripéties sportives et extra-sportives de ces dernières semaines. On nous avait dit que Galtier pouvait entraîner un club comme le PSG, mais je continue à voir un entraîneur qui est dépassé tant dans ses compositions d’équipe que dans sa communication et son management. C’est un entraîneur fan, quand on le voit sur le but de Lionel Messi aller le voir et l’embrasser comme s’il avait gagné la Ligue des champions, alors que Lionel Messi a fait un match catastrophique avant son but, c’est un symbole. N’importe quel entraîneur devrait aller voir Messi en lui disant : « L’attitude que tu as eue pendant 85 minutes n’est pas normale ». Mais là, non tout va bien (…) Quand on regarde les gros tests de Galtier avec le PSG en 2023, il a perdu à Lens, à Marseille, contre le Bayern, contre Monaco, il a gagné miraculeusement contre Lille et on arrive au match contre Marseille avec la possibilité de faire « l’exploit » de perdre deux classicos au Vélodrome comme entraîneur du PSG sous QSI. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que fait le duo Galtier-Campos à Paris, c’est catastrophique. Par rapport à l'année dernière, tu as une équipe et un effectif moins forts. Le PSG s'est entassé dans une fainéantise qui les emmène dans le ravin », a lancé un Walid Acherchour dépité par ce qu'il voit chez les champions de France cette saison. Et ce dernier n'est pas le seul à avoir la même position véhémente.

Car si dans un premier temps les résultats ont donné raison aux dirigeants du PSG, personne n'a oublié les démonstration du début de saison contre Nantes, Clermont et évidemment à Lille, depuis c'est nettement moins bon. Et surtout au retour du Mondial, tout semble être parti en sucette pour les champions de France en titre. Dans Le Parisien, Jérôme Alonzo, ancien gardien de but du Paris Saint-Germain et désormais consultant pour Prime Vidéo, qui justement diffusait PSG-Lille, avoue qu'il y a clairement de quoi s'inquiéter pour le club de la capitale, qui semble totalement dépendant de ses stars, et plus vraiment des choix de l'entraîneur. « Aujourd’hui, le minimum sur le plan football, vous ne l’avez pas sauf par l’exception du talent individuel de trois mecs. C’est ça la vérité », constate Alonzo, qui n'est pas d'un optimisme débordant pour la suite des événements à Paris, même s'il ne remet pas en cause brutalement la gestion de Christophe Galtier et Luis Campos.