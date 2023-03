Galtier dérape, sa démission exigée !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a été battu dimanche au Parc des Princes par le Stade Rennais, et c'est peu dire que la copie rendue par Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'a pas été digne d'un tel club. Christophe Galtier a tenté de trouver des explications, et l'une d'elles a choqué les supporters du PSG.

Le PSG a pris une gifle dimanche, confirmant si besoin que l’actuel leader de la Ligue 1 n’était pas au niveau cette saison. Et la victoire de l’OM à Reims a clairement remis un peu de piment dans la course au titre, même si Paris a encore 7 points d’avance sur son dauphin marseillais. Au coeur de la tempête, Christophe Galtier paraît de plus en plus fragilisé, l’entraîneur français ayant brûlé l’ensemble de ses jokers. Et dans les couloirs du Parc des Princes, le coach parisien a lancé une petite phrase qui a fait encore monter la pression. Alors que le Paris Saint-Germain avait plusieurs joueurs absents, Galtier avait convoqué des jeunes et visiblement il a jugé utile de leur taper dessus indirectement. « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement », a lancé l’entraîneur du PSG. Des propos qui ont sidéré tout le monde, d'autant plus que le projet parisien serait désormais axé sur la mise en valeur des joueurs formés dans la capitale.

Galtier s'attaque aux jeunes, le PSG a honte

Sans même attendre que les supporters parisiens dégainent, plusieurs journalistes ont été choqués que Christophe Galtier puisse ainsi mêler de jeunes joueurs à cette faillite d'une formation qui alignait quand même des stars du football. « À ce niveau-là, on ne parle plus de maladresse, mais d’une véritable faute de communication à l’endroit des jeunes. Ce n’est pas sérieux », a lancé Abdellah Boulma, tandis que Hadrien Grenier était plus viril : « Il bombe le torse avec les titis, et il baisse les yeux face aux cadres. C’est minable. » Daniel Riolo, nettement moins diplomate, comptait lui sur une décision de bon sens de la part du technicien : « Galtier il ne pourrait pas se dire : « ce club, ce travail, ce n’est pas pour moi, je pars… » c’est possible ça ? ». Une démission qui ne semble cependant pas à l'ordre du jour.

Wouaaah le regard noir de Nasser... Campos et Galtier vont sauter avant la fin du match là 😳 pic.twitter.com/SEtZZivuMT — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 19, 2023

A en croire L'Equipe, le limogeage de Christophe Galtier n'est pas à l'ordre du jour du côté du Qatar, Nasser Al-Khelaifi ne voulant pas continuer cette incroyable série qui vaut au PSG de changer d'entraîneur chaque année. Mais la position de l'entraîneur de 56 ans, qui a répété qu'il avait un projet sur deux ans à Paris, est désormais très fragilisée à la fin de saison. Pour certains, l'homme à la doudoune n'a plus sa place dans la capitale. Dans l’émission du Club des 5, Yacine Hamened a résumé la pensée de pas mal de monde après cette nouvelle défaite du PSG, la septième en 2023, et surtout après la petite phrase de Christophe Galtier : « Sa déclaration est juste scandaleuse. Maintenant, il ne faut plus qu’il reste, faut qu’il accroche sa doudoune, qu’il rentre chez lui et aille prendre des vacances. Il fait une déclaration de niveau district, ce club n’est pas fait pour lui. Est-ce qu’il est conscient de ce qu’il a dit ou alors il va nous expliquer dans quelques jours qu’il s’est mal exprimé ? Je suis entraîneur et éducateur, mais si je suis un jeune aujourd’hui au PSG, au prochain entraînement je vais le voir et je lui demande des explications devant tout le monde (…) Si un dirigeant a encore un peu de fierté dans ce club qu’il dise à Galtier de rendre ses affaires et qu’il parte .» Lié contractuellement avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, mais surtout associé à Luis Campos, Christophe Galtier va devoir gérer tout cela, même si la trêve internationale va, peut-être, faire retomber un peu la pression.