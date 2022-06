Galtier au PSG, Nice exige des millions d'euros et des joueurs !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'heure où nul ne sait qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, les rumeurs circulent sur des négociations en cours entre le PSG et l'OGC Nice concernant Christophe Galtier.

C’est le grand sujet de conversation chez les supporters du PSG, qui jour et nuit débattent sur ce thème, qui va remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Le cas de l’entraîneur argentin semblant être réglé, deux noms reviennent encore et toujours, il s’agit de Christophe Galtier et de Zinedine Zidane. Et selon L’Equipe, c’est bien l’actuel technicien niçois qui est le favori pour entraîner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine, les deux clubs étant lancés dans des négociations depuis plusieurs jours. Recruté l’an dernier à Lille moyennant 3 millions d’euros, Christophe Galtier est prêt à rejoindre au plus vite le Paris Saint-Germain, mais ses dirigeants ne l’entendent pas de cette oreille et ils souhaitent obtenir une grosse indemnité de la part des champions de France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Nasser Al-Khelaifi, qui s’apprête à rentrer en France, rechigne à dépenser énormément dans ce dossier, et les discussions seraient à l’arrêt.

Le PSG refuse de lâcher un énorme chèque à Nice pour Galtier

Pour faire avancer les choses, et éventuellement négocier sur le prix du transfert de Christophe Galtier, l’OGC Nice a proposé d’inclure de jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Pour l’instant, le PSG n’a pas répondu à cette nouvelle proposition du Gym, mais le président qatari a clairement savoir au club azuréen qu’il n’y aurait aucune surenchère financière dans cette opération. A l'heure où Paris va lâcher près de 20 millions d'euros pour virer Mauricio Pochettino et son important staff, le PSG refuse de faire un gros effort pour s'offrir le coach français, pourtant chouchou de Luis Campos. De quoi s'étonner, même si plus rien n'étonne avec le Paris Saint-Germain depuis le rachat en 2011 par QSI