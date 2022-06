Galtier au PSG, bras de fer dans les coulisses

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG hésite plus que jamais pour son futur entraineur. Galtier, Zidane, Mancini, les patrons du club parisien se posent des questions.

Christophe Galtier a pris position en ce qui concerne son avenir. Jusqu’à la fin de la saison, il avait confié qu’il souhaitait poursuivre l’aventure avec l’OGC Nice, où il était arrivé l’été dernier auréolé d’un titre de champion de France avec Lille. La première saison ne s’est pas bien déroulée, que ce soit sur le plan sportif ou dans les relations avec ses dirigeants. L’idée de rejoindre le PSG cet été, sachant que l’Emir du Qatar a beaucoup de mal à convaincre Zinedine Zidane de venir, lui plait de plus en plus. Il ne s’en cacherait plus, affirme la presse spécialisé et notamment RMC, pour qui Galtier se voit bien devenir le nouvel entraineur du PSG.

Galtier, zéro expérience avec les stars

Luis Campos l’apprécie énormément, et le dirigeant portugais devrait avoir les pleins pouvoirs dans quelques jours au sein du Paris SG. Au point de choisir celui qui devra mener Mbappé, Neymar et Messi vers un titre en Ligue des Champions ? Les choses ne seraient pas aussi évidentes que cela. Le Corriere dello Sport, qui suit les tractations en ce qui concerne le futur entraineur du PSG, estime que plusieurs pistes sont toujours en piste, notamment celle menant Roberto Mancini. Et pour cause, le profil de Christophe Galtier n’aurait vraiment pas les faveurs de tout le monde au sein du club parisien. Son manque d’expérience en Ligue des champions, sa difficulté à gérer un vestiaire de stars alors qu’il n’en a quasiment jamais eu sous ses ordres, inquiète au sein du PSG. Pourtant, par le passé, cela n’avait pas empêché Nasser Al-Khelaïfi de nommer Thomas Tuchel et Unai Emery malgré des profils assez similaires dans leur pays.

Mais cette fois-ci, le Paris SG semble avoir envie de frapper fort. Et si Zidane devait ne pas venir, il serait difficile pour les propriétaires qataris de se contenter de Christophe Galtier. Un profil à la Roberto Mancini, alors que la piste menant à José Mourinho a été étudiée, serait plus à même de faire consensus. Mais Luis Campos aura certainement son mot à dire, et sa grande complicité avec Galtier va aussi peser dans l’avenir du PSG en ce qui concerne celui qui s’assiéra sur le banc de touche.