Galtier a une idée pour démarabouter le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Invité au festival « Demain le sport » jeudi, Christophe Galtier a été interrogé sur les nombreux échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L’entraîneur parisien a bien une idée pour surmonter ces mauvais souvenirs. Mais son groupe risque de ne pas valider.

Constamment sous pression et dans la recherche de solutions, les entraîneurs ont aussi leurs moments de faiblesse. Christophe Galtier le reconnaît volontiers, lui qui a parlé de ses « coups de moins bien » lors du festival « Demain le sport » à la Maison de la radio. Alors comment le technicien parvient-il à les surmonter ? « Le premier refuge, c’est la famille, l’épouse, a répondu le coach du Paris Saint-Germain. Mais comme je cherche à les protéger, j’ai rencontré des gens spécialistes de la préparation mentale. »

Galtier adepte de la préparation mentale

« Je n’ai jamais eu l’occasion d’en avoir un dans une équipe, a-t-il enchaîné. Ça, ça doit venir du joueur. On est en retard là-dessus. Beaucoup de sportifs ont un préparateur mental. Mais dans le foot, c’est un peu fermé, je ne sais pas pourquoi. Ce type de démarche doit être personnelle. Moi, je l’ai eue quand j’étais à Saint-Etienne. Quand vous êtes coach, vous êtes seul. Mais je voulais travailler sur mes relations avec le groupe, sur la façon de me comporter dans la victoire ou la défaite. »

Christophe Galtier avant le premier match en Ligue des champions avec le PSG : « Je leur ai dis qu'il avait beaucoup plus l'habitude de ces grands rendez-vous, le manager ne doit pas toujours être devant, les principaux acteurs, ce sont les joueurs. » #DemainLeSport pic.twitter.com/KGZJJ4YoA1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2022

Sur ce thème, une supportrice du PSG, « traumatisée » par les fiascos en Ligue des Champions, lui a alors rappelé que Yannick Noah figurait dans le staff lors du sacre en Coupe des Coupes en 1996. « Noah n’était pas préparateur mental, il était en mission pour les aider à relativiser et que l’équipe ne joue pas son match avant l’heure. Irais-je vers ça ? Je ne peux pas répondre. Il faut que ce soit validé et accepté par chacun. Si l’environnement et l’équipe refusent ça, on va forcément vers l’échec », a prévenu Christophe Galtier, pas certain que ses stars soient prêtes à accepter ce type d’aide.