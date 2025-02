Futur stade, le Qatar reçoit un énorme appel du pied

Dans : PSG.

Désireux de quitter le Parc des Princes, le PSG cherche toujours l’endroit idéal pour son futur stade. Le département de l’Essone pousse pour avoir les faveurs du club parisien et affirme avoir tous les atouts.

Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas dans l’optique de changer d’avis. A moins d’une très grosse surprise dans les mois ou années à venir, le Paris Saint-Germain va bien quitter le Parc des Princes. Une nouvelle qui chagrine les supporters historiques du club de la capitale, lesquels ne veulent pas entendre parler d’un déménagement. Et pourtant, le Qatar a bien l’intention de faire sortir de terre son propre stade, plus grand et plus moderne que le Parc des Princes. L’état-major du PSG cherche toujours le lieu idéal pour ce projet d’envergure. Les candidatures sont nombreuses et le département de l’Essone fait son maximum pour avoir les faveurs du champion de France en titre.

Conseillère départementale de l’Essone, Sandrine Gelot fait le forcing pour obtenir le feu vert du PSG comme elle l’a démontré dans Le Parisien. « On a envie que le PSG vienne en Essonne. Le projet du Paris Saint-Germain va au-delà d’un simple stade. Nous avons tous les atouts : la disponibilité foncière, toutes les infrastructures de transport pour garantir une desserte fiable, rapide depuis la capitale » a-t-elle expliqué. De son côté, le quotidien francilien révèle que deux candidatures sont toujours en course dans l’Essone, à Rig-Orangis avec l’hippodrome et les 17 hectares de la friche Danone-Lu qui sont « immédiatement disponibles » ainsi que la friche commerciale de Massy.

Deux lieux qui cochent toutes les cases pour le futur stade du PSG selon le département. Reste maintenant à voir si ces deux lieux que la conseillère départementale de l’Essone considère comme parfaits auront les faveurs de la direction parisienne dans les mois à venir alors que ce dossier du futur stade continue de créer de l’agacement chez les supporters, lesquels rêvent en grande majorité de rester au Parc des Princes, stade mythique du PSG depuis sa création.