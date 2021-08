Fureur à Madrid, Mbappé doit exiger son départ du PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a fixé un ultimatum au PSG dans le dossier Kylian Mbappé, mais le club espagnol souhaite désormais que l'attaquant français sorte de son silence et annonce son désir de jouer chez les Merengue.

Tic tac, la pendule tourne et l’on se rapproche inexorablement du mardi 31 août minuit. Ne voyant toujours rien venir concernant une réponse du Paris Saint-Germain à son offre de 180 millions euros pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid a fixé à lundi 18 heures un ultimatum. Faute d’une réponse de Nasser Al-Khelaifi, alors Florentino Perez considèrera que le PSG ne veut pas vendre la star française, et la Casa Blanca effacera sa proposition financière. L’annonce de cette deadline fixée par Madrid a fait hurler les supporters du PSG, certains de rire, d’autres qui sont scandalisés de l’attitude madrilène.

Un ultimatum du Real Madrid au PSG pour Mbappé

Pour l’instant, rien n’a changé et Kylian Mbappé va bien faire le déplacement de ce dimanche à Reims, et sera même aligné avec un trio offensif déjà légendaire composé de Neymar, Lionel Messi et donc Mbappé. Mais qu’en sera-t-il après ? Pour l’instant nul de connaît la réponse, le dossier semblant être désormais dans les mains de la famille royale du Qatar si l’on en croit les révélations de RTL. Alors que le suspense augmente au fil des heures, Josep Pedrerol, qui a quitté son rôle de journaliste pour devenir cette semaine le porte-parole officieux du Real Madrid, a apporté un nouvel élément.

🗣‼ "CUANDO tome una DECISIÓN HABLARÉ"



📆🔙 Las palabras de MBAPPÉ en ABRIL sobre su FUTURO, ahora en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/uWp6v6CP9v — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 29, 2021

Dans l’émission El Chriringuito, diffusée dans la nuit de samedi à dimanche, le proche de Florentino Perez a mis un gros coup de pression sur Kylian Mbappé. Rappelant que l’attaquant français avait déclaré en avril dernier que quand il aurait pris une décision sur son avenir il parlera, Pedrerol exige désormais du joueur français du PSG qu’il dise clairement qu’il veut quitter le Paris Saint-Germain et signer au Real Madrid, ce qui selon le journaliste mettra un terme à toutes les polémiques et obligera Nasser Al-Khelaifi à vendre la star tricolore.

Ça se passe sur la route de la Vuelta(Tour d'Espagne).



FREE MBAPPE pic.twitter.com/la6e6Avuse — Imprévisible 🇲🇱🇮🇪 (@Hadji1006) August 28, 2021

Et comme si cela ne suffisait pas, les animateurs d’El Chiringuito ont demandé aux supporters madrilènes d’envahir les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain avec le célèbre « tic tac » et une tortue, qui est Espagne symbolise Kylian Mbappé. De même, ils ont incité les spectateurs présents sur la route du Tour d’Espagne d’afficher des Free Mbappé le plus souvent possible. On imagine que si lundi à 18 heures, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas répondu au Real Madrid, ou si Mbappé ne dit rien ce dimanche soir en marge de Reims-PSG, cela va chauffer sur le plateau de l'émission espagnole. En attendant, interrogé samedi sur ce sujet après la victoire de Madrid face au Betis Séville, Carlo Ancelotti est lui resté d'une prudence absolue, l'entraîneur italien étant conscient qu'il ne fallait pas ajouter de la confusion à la confusion.