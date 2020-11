Foot : Maradona est légendaire, le bel hommage de Neymar

Dans : PSG.

Mercredi soir, l’Argentine a perdu son Dieu en la personne de Diego Maradona, décédé à l’âge de 60 ans.

Le plus grand joueur de l’histoire du football argentin a perdu la vie, et c’est tout un peuple qui a pleuré une légende durant toute la journée de jeudi. Logiquement, les hommages se succèdent et au cours des dernières heures, c’est Neymar qui a pris la parole afin d’adresser quelques ultimes mots à l’égard de Diego Armando Maradona. Le meneur de jeu du PSG salue notamment celui qu’il considère comme l’un des deux plus grands footballeurs de l’histoire, avec le Brésilien Pelé. Un bel hommage retranscrit par le site officiel du Paris Saint-Germain.

« Maradona représente le football. Depuis que je suis tombé amoureux du football, j’ai commencé à apprendre les noms des joueurs qui avaient marqué l’histoire. Pour moi, il y a toujours eu Pelé et Maradona. C’est un jour triste pour tous ceux qui aiment le football. Il est parti, mais il laisse un bel héritage, et il vivra toujours au travers du football. Le football remercie Diego d’avoir choisi ce sport, et je suis heureux de pratiquer le même sport que lui. Je pense que toutes les personnes qui l’ont vu jouer ont été touchées d’une certaine manière, il a rendu la vie de beaucoup de gens meilleures et c’est la chose la plus importante, c’est cet héritage qu’il a laissé » a indiqué l’ancien attaquant du FC Barcelone, visiblement touché par la disparition de cette véritable légende. Nul doute que le peuple argentin appréciera cet hommage appuyé de la part de Neymar, en dépit de la rivalité sportive et sociale entre le Brésil et l’Argentine.