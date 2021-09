Jean-Paul Belmondo est mort, le PSG perd un de ses fondateurs

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Membre fondateur du Paris Saint-Germain, Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi à son domicile parisien a annoncé son avocat. Agé de 88 ans, le légendaire acteur était un fou de sport.

Avec Alain Delon, c’était l’un des derniers monstres sacrés du cinéma français, Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi. Grand fan de sport, notamment de boxe, de tennis, de cyclisme, et de football, Bebel avait été à la base de la création en 1970 du Paris Saint-Germain. « J'étais très ami avec une bande de potes. Celui qui est mort, comment s'appelait-il? Ah oui, Francis Borelli. Il y avait aussi Daniel Hechter et Jacky Bloch, un brave garçon. Ils m'ont demandé de monter ce PSG. Comme eux, j'ai mis de l'argent pour que démarre l'aventure, mais je ne suis pas resté longtemps. Ce n'était pas compatible avec mon emploi du temps. Si je suis toujours supporters du PSG ? Oui toujours ! », racontait il y a trois ans Jean-Paul Belmondo dans les colonnes du Parisien.

Même s’il était toujours fidèle au Parc des Princes, le légendaire acteur avoue qu’il n’était pas tellement fan de stars actuelles du football en raison de l’énorme flot d’argent qui arrivait sur ces joueurs. Jean-Paul Belmondo était évidemment un habitué de Roland-Garros et encore plus des salles de boxe, Marcel Cerdan étant pour lui le sportif français numéro 1 de toute l’histoire. Son fils, Paul Belmondo est lui aussi un dingue du sport, ayant notamment été pilote en Formule 1 et aux 24 heures du Mans.