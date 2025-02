Fini le projet Mbappé, le PSG ne jure que par lui

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG fait de nouveau peur en Europe et parmi les bonnes surprises, il n'y a pas que Bradley Barcola. Désiré Doué épate Luis Enrique, qui le prend en exemple devant tout le monde.

Désireux d’avoir un peu plus de concurrence en attaque, et pas forcément au poste d’avant-centre, le PSG a fait venir Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un ailier niveau Ligue des Champions qui a eu le don non pas de faire oublier les autres joueurs déjà dans l’effectif, mais de les mettre encore en valeur. Bradley Barcola a retrouvé son mordant et ses accélérations, et Désiré Doué s’est montré décisif dans les gros matchs européens avec sa technique et sa frappe de balle. L’ancien rennais continue sa montée en puissance et démontre qu’avec de la patience et du travail, les portes du 11 de départ peuvent bien s’ouvrir au PSG. Une stratégie qui n’a pas toujours été de mise dans le club de la capitale, où les pépites se sont souvent brulées les ailes en pensant que tout allait leur tomber dans la main en signant à Paris. Désiré Doué ne s’est pas agacé quand il a connu de longs passages sur le banc de touche, et a souvent été pris sous son aile par Luis Enrique, qui apprécie autant son talent que son attitude.

La recette du PSG pour les jeunes dévoilée

Résultat, maintenant que Désiré Doué postule à une place de titulaire pour un barrage de Ligue des Champions, l’entraineur espagnol ne cesse de prendre en exemple l’ancien du Stade Rennais selon Le Parisien. Au sein du PSG, Désiré Doué est la nouvelle référence de ce que rêve de faire le champion de France, en récupérant des talents français, qu’il faut garder sous son aile pour voir ensuite exploser. Souvent considéré comme l’un des chouchous de Luis Enrique, l’international espoir français démontre en tout cas que cela ne lui a pas ouvert les portes si facilement, mais que le Paris SG est aussi capable de lui donner du temps de jeu s’il répond aux attentes. Et c’est clairement ce qu’il se passe actuellement où la recette « d’un peu de patience et beaucoup de travail », est le nouveau slogan du club de la capitale.