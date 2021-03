FIFA : L’incroyable équipe de Neymar sur FUT, sans Parisien

Dans : PSG.

Pendant cette trêve internationale du mois de mars, Neymar a un peu de temps libre. L’occasion pour la star brésilienne de jouer à FUT sur FIFA 21.

On le sait, les footballeurs sont, pour la plupart, des férus de la simulation d’EA Sports. Tous les jours, en rentrant de l’entraînement ou en soirée, les acteurs de la Ligue 1 passent du temps devant la console. C’est notamment le cas de Neymar. Ces derniers jours, il a profité d’une période un peu plus calme pour lui, sachant que le Brésil ne joue pas pendant cette trêve, pour parfaire son niveau sur FIFA 21. Dans une story publiée sur Instagram en cette fin de semaine, le joueur de 29 ans a notamment affiché sa team sur FUT. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Neymar a bon goût. Car en plus de sa carte personnelle, et sa note de 99, le Brésilien s’est construit une équipe de rêve, avec du temps et sûrement un peu d’argent. Quoi qu’il en soit, les adversaires de Neymar doivent trembler en voyant sa team.

Une team sans Parisien, à part lui

Au goal, Neymar commence fort avec la légende Lev Yashin, le seul portier à avoir remporté le Ballon d’Or à son poste. En défense, la charnière centrale est composée de Virgil Van Dijk, en mode Team of The Year, et Paolo Maldini. Sur les côtés, une première touche brésilienne avec Carlos Alberto et Roberto Carlos. Au milieu, Ruud Gullit est chargé de couvrir une grande partie du terrain, pour laisser parler l’imagination d’un incroyable duo Pelé - Ronaldinho. Devant les deux légendes auriverdes, Neymar évolue avec Lionel Messi (TOTY) et… Cristiano Ronaldo (TOTY). L’attaque du podium du Ballon d’Or 2015. Si son équipe a donc un accent sud-américain, on ne peut pas en dire autant pour le PSG. Car à part sa carte perso, Neymar ne joue avec aucun de ses coéquipiers parisiens, alors qu’un joueur comme Marquinhos aurait pu avoir sa place en défense. Mais qu’importe puisque c’est bien sous le maillot du PSG que Neymar évolue dans la vraie vie. Et ce conte de fée est loin d’être fini, sachant que le Brésilien va bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2026.