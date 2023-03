Ferland Mendy au PSG, il est chaud !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de bâtir un projet basé essentiellement sur des joueurs français, le PSG s’intéresse à Thuram, Kolo-Muani ou encore Ferland Mendy.

La révolution se prépare au PSG, où Luis Campos souhaite plus que jamais bâtir l’effectif de la saison prochaine autour de Kylian Mbappé. L’idée du club parisien n’est plus de recruter des trentenaires aux salaires mirobolants, comme ce fut le cas avec Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Désormais, le Paris Saint-Germain souhaite se tourner vers le recrutement de joueurs moins « bling-bling » et les meilleurs joueurs français seront logiquement suivis de près. C’est par exemple le cas de Manu Koné, de Marcus Thuram ou encore de Randal Kolo-Muani. Dans cette logique, le PSG est également très intéressé par Ferland Mendy. Une information confirmée par Todo Fichajes, qui affirme que le champion de France en titre a bien l’intention de tenter sa chance cet été afin de recruter l’ex-latéral gauche de l’Olympique Lyonnais.

Ferland Mendy et le PSG, intérêt réciproque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ferland Mendy (@ferland_mendy)

Estimé à près de 50 millions d’euros sur le marché des transferts selon le média espagnol, Ferland Mendy intéresse le PSG au plus haut point depuis plusieurs mois, et cela malgré les excellentes performances de Nuno Mendes, qui demeure à ce jour l’une des rares satisfactions de la saison dans la capitale française. Du côté de Ferland Mendy, on est par ailleurs très ouvert à l’idée de revenir en Ligue 1. Plus que jamais fragilisé par la concurrence du polyvalent David Alaba, Ferland Mendy a commis quelques erreurs ces dernières semaines et ne fait plus totalement l’unanimité au Real Madrid, qui ne s’opposera pas à son départ en cas de grosse offre de la part du PSG. Dès lors, un transfert de l’international français au Paris Saint-Germain n'est pas impossible, d’autant plus que Ferland Mendy a d’ores et déjà donné son feu vert à ses agents pour venir à Paris. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre Luis Campos et le Real Madrid, qui sera de son côté intransigeant sur la valeur du joueur dans le cadre d’un potentiel transfert.