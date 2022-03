Fausse alerte pour Lionel Messi, tout le monde respire !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, après le succès de l'Argentine face au Venezuela, Lionel Messi a tenu des propos qui sous-entendaient une possible retraite internationale après le Mondial. Cependant, la presse argentine indique que le joueur du PSG n'a pas encore réfléchi à cela.

Il a marqué le troisième but argentin, son 80e en sélection, lors du succès 3-0 face au Venezuela vendredi. Lionel Messi a rassuré les supporters de l'Albiceleste sur le terrain, lui qui n'a pas été à la fête dernièrement avec le PSG. Mais, après le match, il a jeté un froid sur l'enthousiasme de ses compatriotes. « Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières », a t-il déclaré. Des mots qui laissent sous-entendre qu'il pourrait arrêter avec l'Argentine après le Mondial au Qatar et que sa prestation à la Bombonera était peut-être la dernière dans son pays avec l'Albiceleste. Cela a vite provoqué un émoi chez le public argentin dans les heures qui ont suivi cette déclaration.

Stop ou encore ? Messi n'a pas encore décidé

Toutefois, la presse argentine a voulu se montrer rassurante par la suite. Le quotidien sportif du pays Olé précise que la Pulga n'a pas pris de décision et que ses mots n'étaient que de la prudence. Messi serait « simplement concentré sur les mois qui arrivent d'ici au Qatar et qu'il ne peut même pas imaginer l'avenir », selon les termes du journal.

🎥 - Messi celebrates with the Argentina team after the match pic.twitter.com/4gYVmzmA7h — MessiTeam (@Lionel10Team) March 26, 2022

Si de nombreuses voix émettent l'idée que la coupe du monde au Qatar en fin d'année serait sa dernière, rien ne dit que Messi ne prolongera pas l'aventure avec sa sélection pour jouer la Copa America en 2024 en Equateur. Une compétition qu'il avait remporté l'année passée et qu'il aimerait bien défendre avec l'Argentine dans deux ans. D'autant qu'il bénéficie d'un soutien toujours aussi fort du public argentin à l'image de vendredi. « Ça fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C'est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa America avec un groupe merveilleux », avait-il aussi déclaré à l'issue de la rencontre. Au vu de la réaction enflammée de la Bombonera pour son génie, on ne peut imaginer un instant que ce dernier en reste là avec l'Albiceleste.