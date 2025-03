Fantomatique contre le PSG, Al-Khelaïfi veut le recruter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le match fantomatique de Mohamed Salah contre le PSG n’a pas pour autant passé l’envie aux dirigeants parisiens de recruter l’international égyptien, dont le contrat avec Liverpool expire en juin prochain.

Même si son match face au Paris Saint-Germain ce mercredi au Parc des Princes a frôlé la catastrophe, Mohamed Salah reste considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement. Auteur de 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international égyptien est par ailleurs dans une situation contractuelle particulière. Les négociations avec Liverpool pour sa prolongation n’ont toujours pas abouties, ce qui en fait un joueur libre en juin prochain si rien n’évolue. Une situation que le PSG surveille toujours avec la plus grande attention, comme le rapporte Fichajes. Le média espagnol l’affirme, malgré son match désastreux face au PSG mercredi soir, Mohamed Salah est toujours l’une des cibles privilégiées du club de la capitale dans l’optique du prochain mercato.

Le PSG toujours à fond sur Mohamed Salah ?

Nos confrères expliquent que l’international égyptien s’intégrerait parfaitement dans le dispositif tactique de Luis Enrique, même si les prétendants aux places offensives sont déjà nombreuses avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et bien sûr Ousmane Dembélé. Plus surprenant, Fichajes explique que l’attaquant de Liverpool pourrait justement rejoindre le PSG en cas de départ de Dembélé. Un scénario improbable, Luis Enrique et les dirigeants parisiens n’ayant aucunement l’intention de se séparer de leur meilleur buteur. Quoi qu’il en soit, la situation ambiguë de Mohamed Salah reste très surveillée par le board parisien, prêt à bondir sur l’opportunité de recruter l’un des meilleurs joueurs du monde pour zéro euro, dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’Egyptien et Liverpool pour une prolongation de son contrat.